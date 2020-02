La Polo ha un volto nuovo: quello dell’attore torinese Luca Argentero. Per la campagna primavera-estate 2020, Robe di Kappa® presenta il total look casual e classico, delle collezioni Q1Q2 2020 con un Ambassador italiano, autentico, sportivo e dinamico che incarna alla perfezione le caratteristiche del marchio. Un attore capace di cambiare rimanendo se stesso e che, per questo, ha scelto i capi versatili, comodi e senza tempo Robe di Kappa®.

Dal 14 febbraio, i canali ufficiale del brand torinese accompagnano Luca Argentero nel backstage della sua vita professionale e privata, attraverso scatti e video che lo raccontano in cinque momenti di lavoro, quotidianità e tempo libero. Situazioni diverse per style diversi. Con un denominatore comune: la Polo Robe di Kappa®. Un’icona perfetta per ogni occasione.

