Dal 13 al 17 Febbraio, in occasione del Miami International Boat Show 2020, il più importante evento nautico negli USA, Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, racconta il proprio approccio audace e sofisticato al progetto, attraverso la presentazione di una selezione degli yacht più emblematici della flotta.

Tra gli yacht in esposizione spiccano SX76 e SX88, i due modelli della linea crossover SX, un concept assolutamente innovativo nel mondo dello yachting, introdotto da Sanlorenzo nel 2017, ed emblema della capacità unica del marchio di essere sempre un passo avanti e vedere nuove possibilità dove nessuno le aveva mai immaginate proponendo soluzioni capaci di anticipare le esigenze della clientela. In linea con l’approccio sartoriale di Sanlorenzo, per cui ogni progetto è un pezzo unico grazie a una ricerca sui materiali, tecnologie e dettagli su misura in cui nulla è lasciato al caso, gli yacht esposti sono pensati e realizzati in ogni aspetto secondo le necessità dei clienti americani sia dal punto di vista tecnico (impianti elettrici, requisiti di isolamento acustico e termico, sistema di condizionamento), coerentemente con le normative locali, che da quello stilistico e culturale.

Sanlorenzo Americas, storica ambasciata del brand negli US, si fa infatti portavoce dei valori aziendali come l’artigianalità, la sartorialità, la cura dei dettagli e la ricerca della massima qualità, rispondendo allo stesso tempo ai requisiti del mercato locale, declinando ogni progetto coerentemente con la cultura e lo stile di vita americano grazie ad una presenza diretta, garanzia di una profonda conoscenza dei valori che lo rappresentano. Dagli aspetti tecnici, al layout degli spazi interni, gli yacht Sanlorenzo interpretano perfettamente le richieste e i desideri degli armatori americani seguendo ogni cliente in tutte le fasi, dal primo concept fino alla realizzazione di un progetto individuale, perfettamente personalizzato.

Alla guida di Sanlorenzo Americas, con sede a Fort Lauderdale, il nuovo CEO Marco Segato scelto, anche come socio, per consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati di crescita in questo mercato strategico, raggiunti dall’azienda attraverso il controllo di una rete vendita attiva inoltre in Perù, Venezuela, Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Guatemala, Costa Rica, Canada.

Dopo aver riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo, la linea crossover SX torna a sorprendere il mercato americano al Miami International Boat Show 2020.

Felice e intelligente sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge, di cui Sanlorenzo è stato e continua a essere uno dei primi protagonisti a livello mondiale, e la recente e crescente tipologia explorer, SX88 e SX76 si contraddistinguono per soluzioni inedite e intelligenti, razionali e pratiche, contraddistinte da uno stile inconfondibilmente Sanlorenzo:

la disponibilità di grandi spazi aperti e di grandi superfici vetrate che garantiscono un’efficace e ottimale comunicazione interno/esterno;

la perfetta integrazione tra estetica e funzionalità. Lo scafo con prua alta, molto marina, mantiene il profilo a scendere verso poppa che slancia tutta la massa e le conferisce un aspetto importante. La sovrastruttura integra armoniosamente nei “pieni” della struttura i “vuoti” delle vetrate;

la timoneria collocata sul ponte superiore, il flying bridge, dispone di parabrezza e all’occorrenza può essere chiusa lateralmente da vetrate a saliscendi, mentre tutta la zona di poppa del ponte è chiudibile di serie con pannelli di strataglass. Questa soluzione permette inoltre di lasciare, a scelta, il main deck totalmente libero e senza soluzione di continuità da poppa a prua;

la zona prodiera del ponte di coperta totalmente attrezzata per offrire uno spazio di vivibilità, convivialità e relax , convertibile in una zona pranzo molto riservata e la spiaggetta di poppa che può accogliere il tender e una moto d’acqua. Una volta liberata dal tender, la vasta piattaforma, diventa uno straordinario beach club.

La linea SX è nata nell’ufficio stile di Sanlorenzo a cui si sono sommati gli apporti creativi di Luca

Santella, ideatore della linea SX, e dello studio Zuccon International Project, che ne ha curato il layout e le linee esterne. Le linee d’acqua sono sempre garantite da Lou Codega, il progettista americano internazionalmente noto per le barche da pesca veloci e oceaniche.

