Tris, vittoria e… polemiche. La Juventus torna al successo dopo il ko di Napoli, lo fa stendendo la Fiorentina allo Stadium con un secco 3-0, figlio però di due rigori dubbi concessi ai bianconeri nel corso del match.

Due penalty entrambi trasformati da Cristiano Ronaldo, giunto così a quota 50 gol con la maglia della Juventus, un bottino niente male ottenuto in 69 partite. Numeri monstre per il portoghese, a segno per la nona partita consecutiva, una striscia che gli permette di eguagliare David Trezeguet nella storia della Juventus, non proprio un attaccante qualunque. Aggrappata al proprio campione, i campioni d’Italia riescono così a domare una Fiorentina viola di rabbia per i due rigori concessi agli avversari.

Mano di Pezzella nel primo tempo e ostruzione su Bentancur nel secondo, un episodio che ha ricordato quello di Ashley Young in Inter-Cagliari, nemmeno rivisto al VAR. Polemiche e accuse sui social, proteste e urla in campo. A mettere tutti d’accordo ci pensa CR7, che fa 2-0 e chiude i giochi, prima che De Ligt piazzi il tris nel recupero. Vittoria e primato consolidato per i bianconeri, in attesa del match dell’Inter di questa sera. Un eventuale passo falso con l’Udinese, potrebbe dare avvio alla prima fuga di questa stagione.

