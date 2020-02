Giornate di chiacchiere per Jorge Lorenzo sui social con i fan: il maiorchino, nuovo collaudatore della Yamaha, ha chieso ai follower su Instagram di porgli qualsiasi tipo di domanda, rispondendo nella più totale sincerità.

Dopo aver mandato una velenosa frecciatina a Zarco per le parole rilasciate a Marca su di lui, Jorge Lorenzo ha spaziato anche toccando altri argomenti, come la Ducati, la Yamaha e… Valentino Rossi.

“Cosa pensi di Rossi?” ha chiesto un fan al maiorchino. “Che non è solo un fantastico pilota“, ha risposto Lorenzo. Il collaudatore Yamaha ha poi scherzato sulla Ducati: “cucinavano molto bene la pasta però direi che sono andato via per la sfida di vincere con un’altra moto“. Infine non poteva mancare un commento sulla Yamaha: “spero che possa vincere il Modiale, credo che è l’unica marca che può vincere con tre piloti (e speriamo anche con Morbidelli), se continuiamo a migliorare la M1“.

Valuta questo articolo