Jaguar Land Rover ha presentato il nuovo concept vehicle Project Vector che, nell’ambito della vision Destinazione Zero, offre la sua soluzione per un futuro autonomo, elettrico, e connesso per la mobilità urbana.

La vision Destination Zero di Jaguar Land Rover rappresenta l’obiettivo di contribuire a una società più sana e sicura, e all’ecologia. Con la costante innovazione l’Azienda punta ad un futuro ad emissioni zero, zero incidenti e zero traffico – in tutti gli stabilimenti, i prodotti, e i servizi.

All’interno di questo percorso, il concept Project Vector è un veicolo elettrico avanzato, versatile e multiruolo che è pronto per un futuro autonomo.

Alla presentazione il Professor Sir Ralf Speth, Chief Executive Officer di Jaguar Land Rover ha commentato: “Jaguar Land Rover conosce i trend che plasmano le società moderne. Project Vectordimostra come Jaguar Land Rover sia un leader nell’innovazione tesa a rendere la società più sana e sicura, e l’ambiente più pulito. Per questo progetto lavoriamo con le menti più brillanti del mondo accademico, della catena di approvvigionamenti e dei servizi digitali per creare sistemi di mobilità connessa e integrata – fondamento della Destinazione Zero.”

“Project Zero è precisamente l’innovativo balzo in avanti necessario per realizzare la nostra missione.”

Il concept, versatile e compatto,è lungo solo quattro metri ed è progettato per la città; batteria e componenti della propulsione sono contenuti in un pavimento piatto che consente una varietà di impieghi. Il rivoluzionario spazio interno in cabina può essere configurato per impiego privato, per utilizzo condiviso ed offre anche la possibilità di applicazioni commerciali, come le consegne dell’ultimo miglio.

PROJECT VECTOR – Sviluppa oggi la mobilità di domani.

Il concept Project Vector è stato creato con la missione di innalzare la qualità della futura vita urbana.

È stato sviluppato presso il National Automotive Innovation Centre per i vantaggi che questo offre: un lavoro più agile, in stretta collaborazione con i partner accademici ed esterni.

Il veicolo si rivolge anche ad un più vasto concetto di mobilità, dal modo in cui ci si connette ai servizi di mobilità, fino alle infrastrutture necessarie per consentire la circolazione in città a veicoli autonomi completamente integrati.

Il Dott. Tim Leverton, Project Director dichiara:“I megatrend dell’urbanizzazione e della digitalizzazione rendono necessari ed inevitabili i sistemi di mobilità urbana connessa. I veicoli, privati e condivisi, condivideranno gli spazi con le reti di trasporto pubblico alle quali saranno connessi, così da poter viaggiare on demand ed in modo autonomo. Questo è un compito complesso, che si completa meglio lavorando con i partner su tutto lo spettro dei veicoli, delle infrastrutture e del mondo digitale.

“Con la tecnologia e la capacità ingegneristica di Jaguar Land Rover, possiamo offrire una opportunità unica agli innovatori, di sviluppare servizi altamente funzionali di mobilità urbana, integrati nella vita quotidiana.

“Gli spostamenti urbani futuri saranno effettuati da veicoli di proprietà e condivisi, con accesso a servizi di ride hailing e on demand, e dal trasporto pubblico. La nostra vision ci mostra il veicolo come una parte versatile della rete di mobilità urbana, che può essere adattato a vari scopi.”

Valuta questo articolo