Bruna Marquezine debutta come testimonial della capsule San Valentino Intimissimi. L’attrice brasiliana, già volto noto del cinema e della moda, e nominata tra i 14 volti globali del 2019 da Vogue America, si aggiunge al roster di Intimissimi debuttando nella nuova campagna. Grazie a fascino ed eleganza innati, Bruna è la perfetta interprete dei look che Intimissimi ha ideato per il prossimo 14 febbraio, da indossare o regalare, tra modelli très charmant, in tessuti preziosi e impalpabili, simbolo di una femminilità raffinata.

Bruna Reis Maia (nata a Rio de Janeiro il 4 agosto 1995), meglio conosciuta come Bruna

Marquezine, è una veterana del settore, con al suo attivo 15 anni di ruoli cinematografici e televisivi. Ha iniziato come modella quando aveva 5 anni, mentre il suo debutto come attrice è avvenuto nel 2003, con la telenovela brasiliana “Mulheres Apaixonadas. È acclamata ai red carpet più prestigiosi, tra cui quelli della settimana della moda di Parigi e il Festival del cinema di Venezia.

Bruna è anche nota per essere una digital influencer, con oltre 37 milioni di follower sul suo

account Instagram, ed è molto impegnata nelle cause sociali e ambientali. E’ ambassador di IKMR (I Know My Rights), organizzazione umanitaria che aiuta i bambini rifu-giati e le famiglie in Brasile. Nominata da Vogue America come uno dei 14 talenti globali del 2019, Bruna è diventata l’cona della sua generazione.

