In occasione del decimo anniversario dal lancio del progetto Riciclo, Intimissimi ha pensato ad una mini-collezione per chi vuole indossare capi che rispettino l’ambiente, godere della sensazione sulla pelle di tessuti sostenibili dei quali si conosce la natura e la provenienza. Nella primavera-estate 2020 debutterà la Green Collection, una linea di intimo, pigiami e maglieria di fibre certificate, contrassegnate da un cartiglio che le renderà riconoscibili, e che andrà a completamento della main collection.

La Green Collection è distinta dall’uso di fibre a basso impatto ambientale, certificate dalle aziende fornitrici, per ogni tessuto:

il pizzo, che contiene il filato di poliammide riciclato Qnova® by Fulgar: una fibra di nylon ecosostenibile realizzato con materie prime rigenerate;

la seta, certificata Bluesign®: per garantire una catena di produzione della fibra mi-rata al miglioramento della performance ambientale;

il modal by Lenzing e il bamboo: entrambi ricavati da fonti di legno rinnovabili e sostenibili.

Ciascuno di questi materiali sarà segnalato sul cartiglio del capo che lo compone, affiancato dalle specifiche conferite alla fibra, quali morbidezza, freschezza o traspirabilità.

Per la collezione di debutto saranno proposte nello specifico due serie di corsetteria: “The Garden Fairy”, composta di set intimi, body e sottoveste in soffice pizzo QNova® by Fulgar e la lingerie “Rare Beauty” – nello specifico due reggiseni, Gioia e Sofia, un bra-siliano e un reggicalze – che al filato Q-Nova® by Fulgar accosta l’eleganza della seta certificata Bluesign®.

A completare la proposta, un’ampia selezione nightwear e una collezione maglieria basic in modal e micromodal certificato by Lenzing e in fibra di bamboo. L’azienda infine ha deciso di offrire un concreto contributo a sostegno dell’ambiente siglando un’importante collaborazione con Treedom, l’unico al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Dal 2010, anno della sua fondazione, sono stati piantati più di 900.000 alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia diretta-mente da contadini locali, contribuendo così a produrre benefici ambientali, sociali ed economici.

Intimissimi ad oggi ha chiuso con Treedom un accordo per piantare 20.000 nuovi alberi in diverse parti del mondo, che intende regalare ai propri clienti; a marzo, infatti, con un acquisto in negozio o presso lo store online, i clienti potranno ricevere in regalo un albero che sarà fotografato e geolocalizzato e potrà essere seguito attraverso una pagina online.

