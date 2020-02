Hyundai ha rilasciato maggiori dettagli su Nuova i30, in vista dell’anteprima mondiale in programma al prossimo Salone di Ginevra. Il modello presenta un nuovo design e avanzati sistemi di connettività e sicurezza, con l’aggiunta di powertrain elettrificati tramite un sistema ibrido a 48V per un’efficienza di marcia ancora maggiore.

Aggiornamenti anche per l’allestimento N Line, che sarà inoltre per la prima volta disponibile anche sulla nuova i30 Wagon, a partire dall’estate 2020, in aggiunta alle versioni berlina e Fastback.

“Ascoltando i nostri clienti, abbiamo stabilito che c’è bisogno di un’auto sicura e affidabile nel segmento C, in grado però di offrire caratteristiche moderne come la connettività all’avanguardia e powertrain efficienti – oltre a essere bella” ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, Vice Presidente Marketing e Prodotto di Hyundai Motor Europe. “La Nuova i30 risponde alle esigenze dei nostri clienti a un prezzo davvero interessante. Ha un fascino universale.”

Una carrozzeria moderna

Il design della Nuova Hyundai i30 è allo stesso tempo energico ed elegante, donando al modello un grande fascino emotivo. La vista frontale – in cui si inserisce la griglia con un motivo grafico 3D – mette in risalto un look a sviluppo orizzontale che ne sottolinea l’aspetto dinamico e rafforza la presenza su strada del modello. I nuovi proiettori più sottili con tecnologia LED MFR, insieme alle nuove luci diurne (DRL) a V, completano il rinnovato e moderno design del frontale. Nella parte posteriore, Nuova i30 5-porte si aggiorna con un nuovo design del paraurti, sviluppato per migliorare le prestazioni aerodinamiche, mentre le luci posteriori a LED combinate creano una forma a V per un effetto simmetrico tra l’anteriore e il posteriore. Nuova i30 è inoltre disponibile con nuovi cerchi diamantati in lega da 16 o 17 pollici, che esaltano la vista laterale del modello.