Sotto l’albero di Natale, l’ex Velina Giorgia Palmas ha potuto scartare il regalo più ambito da ogni donna, così la richiesta di matrimonio dalla sua dolce metà è arrivata proprio sotto il Christmas tree. “Magico e indimenticabile” lo aveva definito lei sui social, il giorno più felice che ha dato inizio alla favola più seguita degli ultimi tempi, che avrà inizio ufficialmente a Marzo, quando la coppia potrà finalmente dirsi sì.

In attesa del grande giorno, Giorgia e Filippo si sono ritagliati alcuni momenti di relax nella splendida cornice di Monte Carlo, dove il 14 febbraio presenzieranno al Gran Ballo dei Principi e delle Principesse. Giorgia e Filippo saranno ospiti di Atelier Emé e potranno godersi una serata indimenticabile presso la magnifica cornice dell’Hôtel de Paris.

Per questi bellissimi scatti pieni d’amore la showgirl ha posato indossando due abiti della collezione Party di Atelier Emé. Il primo modello in colore rosso è composto da una vaporosa gonna corta in tulle leggero, rifinita in vita con cinturina in gros grain; un elegante bustier in raso opaco con tagli sartoriali e stecche valorizzano la silhouette e il punto vita.

Mentre per il lungo, Giorgia ha scelto un sensuale abito in raso fluido con corpino drappeggiato e seducente scollatura trattenuta da sottili spalline; profondi spacchi davanti esaltano la femminilità e lunghe code di raso nel centro dietro in vita, possono diventare un fiocco o scendere annodate sulla gonna.

