Dopo pochi mesi dal lancio del suo primo ‘Best Of’ che celebra 18 anni di carriera, il countdown che porta al lancio dell’imminente nuovo e attesissimo album di Fabri Fibra viene celebrato con una special edition by FILA Eyewear.

Il brand di sport&street, nato in Italia nel 1911, si unisce alla rap star italiana per rendere omaggio alla cultura hip hop, dalla golden age ai giorni nostri, realizzando un modello speciale dallo stile classico ma assolutamente contemporaneo.

Fabri Fibra rappresenta infatti un ponte artistico fra generazioni, un rapper che dal 2002 ad oggi ha contribuito come pochissimi altri all’esplosione dell’attuale fermento rap e trap, il genere musicale che è diventato il vero soundtrack delle nuove generazioni.

L’occhiale, scelto dall’artista per l’estetica minimal che rispecchia il suo stile, ha dettagli ricercati e di carattere. Il frontale tondeggiante con ponte a chiave, cela sovrapposizioni di acetati di colore diverso. Le aste in gomma bi-color conferiscono un tocco ‘sport-lifestyle’ tipicamente FILA.

Il modello è declinato in 5 varianti colore con lenti opache, sfumate o leggermente specchiate rendendolo versatile ed originale.

Tutti gli occhiali sono personalizzati dalla scritta FILA & FABRI FIBRA all’interno dell’asta e sull’astuccio.

Il modello esclusivo Fila & Fabri Fibra verrà presentato in anteprima al salone dell’eyewear MIDO 2020, per poi essere disponibile per tutti i fan della star del rap italiano a partire da aprile 2020.

