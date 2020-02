La donna di oggi sa quanto è importante amarsi e credere in se stessa per raggiungere i suoi obiettivi e vivere serenamente. Quale occasione migliore della festa della donna per regalare o regalarsi accessori utili e alla moda?

KIPLING propone la capsule di pochette Creativity dedicate a tutte le donne. Le loro diverse trame esprimono attraverso disegni colorati e frasi d’effetto il valore, la determinazione e la bellezza della diversità di ogni donna.

Le clutch sono disponibili nella versione Mini Creativity, munite di pratici portachiavi e tasca interna e nella versione più grande Creativity L decorate con l’iconico charm di Kipling e fornite di scomparti interni spaziosi, perfetti per riporre e tenere in ordine i propri oggetti personali.

Prezzi al pubblico:

Pochette Mini Creativity: 25 euro

Pochette Creativity large: 34 euro

Le pochette sono acquistabili in store e online al sito www.kipling.com

