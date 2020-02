E’ arrivato il momento tanto atteso, quello della presentazione della nuova Ferrari 2020. Riflettori accesi e occhi lucidi per la SF1000, che avrà il compito di riportare il titolo mondiale a Maranello dopo un digiuno davvero troppo lungo.

Una cerimonia davvero incantevole quella in scena al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, una degna cornice per presentare al mondo la vettura che verrà affidata a Sebastian Vettel e Charles Leclerc, emozionati davanti alla propria monoposto. Linee sinuose, retrotreno un po’ più stretto e il solito rosso incandescente, con il nero molto più attenuato rispetto alla passata stagione. Un gioiello al momento solo per gli occhi, poi toccherà alla pista determinare la velocità di questa Ferrari, su cui Binotto e la sua squadra contano molto per tornare alla vittoria.

Louis Camilleri: “benvenuti a tutti in questo posto fantastico. Vorrei salutare le istituzioni, le autorità e vorrei ringraziare questa fantastica città che ha reso tutto questo possibile. Non saremmo in grado di fare ciò che facciamo senza i nostri partner. La nostra squadra lavora instancabilmente per portare avanti il Reparto Corse, alcuni di loro lavorano con noi da 35 anni. Siamo qui perché condividiamo una passione con milioni di persone. La passione per il Cavallino Rampante. Siamo tutti attratti dalle emozioni che solo la Ferrari riesce a regalare. Ha un appeal davvero magico, tanto potente quanto difficile da descrivere. Tutti noi siamo ben consapevoli della grande responsabilità che abbiamo e siamo concentrati sull’obiettivo finale: la vittoria. Abbiamo il talento e la determinazione per trasformare in realtà queste ambizioni. Abbiamo anche tanta pressione che noi gestiamo in maniera positiva, perché il suo effetto è quello di unirci e ispirarci a fare sempre meglio. Siamo estremamente esigenti con noi stessi. La prossima sarà una stagione interessante, sarà un anno importante perché dovremo sviluppare una vettura completamente nuova in linea con il nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2021. Quindi la squadra sarà molto impegnata. Sono molto fiducioso nella nostra squadra, so che riusciranno ad eccellere. Mattia e i suoi uomini stanno facendo un ottimo lavoro, non vediamo l’ora di vincere di nuovo. Siamo concentrati su breve e lungo termine, ho grande rispetto per Binotto e per le sue qualità. Sono fiducioso che possa guidarci verso grandi successi. Puntiamo molto anche su Vettel e Leclerc, hanno un talento incredibile e condividono una grande passione per la Ferrari“.

Mattia Binotto: “Presentare una nuova macchina è sempre un’emozione, la stessa che noi proviamo quando la costruiamo. E’ un anno molto particolare, festeggeremo i 1000 Gran Premi della Ferrari. C’è sempre stata, non ha mai mancato un anno ed è la squadra più vincente. Arrivare a 1000 GP è incredibile e siamo orgogliosi di questo. Le corse fanno parte del nostro dna, la Ferrari sarà parte integrante della Formula 1 anche in futuro. Questa è la 66ª vettura che viene costruita in scuderia, è un anno per la squadra particolare perché affronteremo due sfide in parallelo: sviluppare la monoposto 2020 e costruire quella 2021. Impareremo dai nostri errori, miglioreremo e ci concentreremo anche sul progetto per il 2021 che è già partito. Ci dobbiamo organizzare e ci concentreremo per vincere“.

Sebastian Vettel: “è un traguardo incredibile, ci sono tante ore di lavoro dietro questa vettura. Mi piace molto, si vedono le differenze rispetto a quella dell’anno scorso. Non è facile trovare soluzioni intelligenti per migliorare, non vedo l’ora di guidarla. L’auto è fantastica e la vedo più rossa dell’anno scorso. Mi sento un po’ italiano, mi piace la gente e la cultura. Ho una grande passione per le macchine rosse, penso che la Ferrari sia una grande parte della storia d’Italia. Abbiamo lavorato molto, vi posso assicurare che mi impegnerò molto per crescere e migliorare. L’unica cosa che posso dire è che bisogna avere pazienza e aspettare i primi riscontri in pista”.

Charles Leclerc: “l’approccio è un po’ diverso, ora conosco la squadra e la vettura. Questa è una nuova auto ma è lo sviluppo di quella dell’anno scorso. Conosco le persone con cui lavoro, ho fiducia nella prossima stagione e non vedo l’ora. Mi sono preparato fisicamente in montagna per preparare la stagione al meglio, il mio approccio è simile agli anni scorsi. Abbiamo lavorato molto con la squadra. Imparerò dai miei errori per essere migliore quest’anno”.

John Elkann: “è la prima volta che presentiamo la macchina fuori da Maranello e siamo orgogliosi di farlo qui. Noi come Ferrari siamo orgogliosi dell’Italia e siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia nel mondo. Si chiamerà SF1000 per festeggiare il millesimo Gran Premio della nostra storia, un traguardo importante che abbiamo deciso di onorare al meglio. La nostra fame di vittorie non si è attenuata, vogliamo raggiungere traguardi sempre più altri. La competizione è alta, ma faremo sempre di più per vincere”.

È sempre una grande emozione ❤ grazie TIFOSI 🤩 #essereFerrari🔴 pic.twitter.com/rUgZgBeNgu — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020

Valuta questo articolo