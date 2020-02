La presentazione ufficiale resta fissata per venerdì 14 febbraio, ma la Mercedes ha deciso di spiazzare tutti mostrando al mondo la nuova W11 in anticipo. Nel corso della conferenza stampa della Ineos Sports, nuovo sponsor della Mercedes, la scuderia di Brackley ha svelato in anteprima la nuova livrea della monoposto 2020, anticipando di un giorno anche la Ferrari. Nella gallery le prime foto della monoposto affidata a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, pronti per una nuova stagione di successi.

