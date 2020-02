Sono cominciati questa mattina i test di Barcellona, semaforo verde per le dieci scuderie impegnate al Montmelò per limare gli ultimi dettagli in vista della nuova stagione. Leclerc in pista per la Ferrari al posto di Vettel, Bottas per la Mercedes e Verstappen per la Red Bull. Poi via via tutti gli altri, con Ocon al debutto ufficiale al volante della Renault. Nella nostra gallery, tutte le immagini più belle del day-1 di test a Barcellona…

Valuta questo articolo