Dybala e Cuadrado sono gli uomini del match di questo pomeriggio nela sfida tra Juventus e Brescia. Il calciatore argentino dopo aver sbloccato il match ha preso le difese della sua squadra, incitando i tifosi a smetterla di fischiare. Con un gesto della mano, Dybala ha chiesto di placare le polemiche in un momento difficile per la squadra, reduce dalla sconfitta contro il Verona in campionato e dal pareggio contro il Milan in Coppa Italia.

Meno fischi e più sostegno: questo il messaggio che ha voluto dare oggi Dybala in campo a tutti i tifosi bianconeri.

