E’ l’ultimo giro della Daytona 500, l’adrenalina è alle stelle e le auto in pista si affiancano per prendersi la vittoria.

Proprio negli ultimi metri, Ryan Newman perde il controllo della sua Ford dopo un leggero tocco al posteriore, la macchina picchia contro la barriera e si ribalta, uscendone completamente distrutta e con un principio di incendio. Immediato l’intervento dei soccorsi e il trasporto del pilota 42enne all’Halifax Medical Center, dove i medici si son subito presi cura delle ferite di Newman che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Sotto il video dell’incidente, mentre in alto la gallery con tutte le foto del tremendo impatto…

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman’s car was flipped at the line.

We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020