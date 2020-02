Canada Goose e MEDICOM TOY si sono uniti per la creazione di uno speciale BE@RBRICK in edizione limitata a supporto di Polar Bears International (PBI). Il Canada Goose PBI BE@RBRICK viene lanciato oggi in occasione della Giornata Mondiale dell’Orso polare, un evento annuale che aumenta la consapevolezza delle sfide che gli orsi polari affrontano a causa dei cambiamenti climatici e del declino del ghiaccio marino che è vitale per la loro sopravvivenza.

La collaborazione fa parte della campagna PBI della primavera 2020 di Canada Goose, lanciata all’inizio di questo mese, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul riscaldamento dell’Artico e sui suoi effetti sugli orsi polari, su di noi e sul nostro habitat globale. Il messaggio stimolante della campagna – “What Affects Them, Affects Us All” – ha ispirato il design metà specchio e metà orso polare del BE@RBRICK. La metà che riflette avvicina le persone alle realtà dei cambiamenti climatici e alla nostra responsabilità di educare, diffondere consapevolezza e aiutare le persone ad agire.

La campagna globale include anche l’espansione della capsule collection PBI di Canada Goose per la Spring 2020. Per la prima volta in assoluto, Canada Goose offre capi impermeabili, antivento e piumini leggeri nel colore blu PBI. Per far luce ulteriormente sulla dura realtà che questa specie e il nostro pianeta stanno affrontando, Canada Goose ha creato il documentario originale, Bare Existence, prodotto in collaborazione con Stept Studios. Il film offre uno sguardo dietro le quinte degli appassionati di PBI che hanno dedicato la propria vita a preservare l’habitat artico. Guardalo qui.

Una parte dei proventi di ciascun BE@RBRICK andrà direttamente a PBI per sostenere finanziamenti critici per la ricerca e la difesa dell’ambiente. Disponibile in tre dimensioni: 1000% al prezzo di € 950,00 con una donazione di € 50,00 e un 100% + 400% (venduto come set confezionato) al prezzo di € 195,00 con una donazione di € 25,00.

Il Canada Goose PBI BE@RBRICK è disponibile esclusivamente su canadagoose.com, selezionati negozi Canada Goose in tutto il mondo e HBX di Hypebeast.

