Anche quest’anno modelle e influencer più celebri dello star system, hanno popolato le passerelle durante la settimana della moda italiana sfoggiando i look più esplosivi del momento. Tra schiere di flash e make-up effetto bonne mine, sono stati gli outfit i protagonisti indiscussi di tanto clamore, che le itgirls presenti in città hanno mostrato per le strade del Quadrilatero.

E a conquistare le amate follower vantando tutte le varietà dei trend di stagione, ci ha pensato un unico denominatore, complice assoluto del mondo fashion, il tratto distintivo firmato Calzedonia.

Le fashioniste infatti hanno scelto di rendere protagonista di ogni outfit i nuovi collant della linea primavera estate di Calzedonia, ricoperti da pattern geometrici per coccolare le nuove tendenze in un trionfo di fantasie.

Come per il miniabito verde chiaro dal design essenziale scelto dalla fotografa e influencer Nima Benati, giovane icona di stile dei giorni nostri, che ha deciso di esaltare il suo look daily indossando un modello velato 30 Denari della nuova collezione Calzedonia, con disegno rombi degradè.

Ma le geometrie preferite da Nima Benati non sono gli unici pattern ad animare le proposte Calzedonia Pe20. La splendida Chiara Ferragni, mente creatrice di The Blond Salad e digital ambassadore del brand, propone ai suoi follower un modello di collant velato 30 Denari con motivo scacchi. L’outfit con giacca oversize e camicia in seta bianca, si accende di grinta grazie alla proposta di Calzedonia in tono con gli short in pelle e gli stivali con fibbie.

Anche Paola Turani, richiestissima modella e influencer dagli occhi color ghiaccio, sceglie il modello motivo scacchi abbinandolo ad un look total black, conquistando così uno spirito fascinoso e seducente a colpi di decolleté.

Annacarla Dall’Avo e Simona Carlucci infine, fashion outsider no face di Instagram, hanno optato per un look street style anni 80 ben rappresentato dai collant effetto tulle 40 Denari con motivo righe verticali e con disegno rombi degradè, immortalate in un angolo simbolo del centro nightlife di Milano.

Il ritorno dei collant durante questo Febbraio dall’aria primaverile, ha inaugurato le nuove tendenze di stagione enfatizzandone lo stile grazie al tocco glamour dalle nostre itgirls preferite!

