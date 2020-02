Ogni donna ha il suo stile, le sue peculiarità, i suoi punti di forza e allo stello tempo le proprie insicurezze, che la rendono assolutamente unica.

Attraverso uno storytelling che prende ispirazione dai diversi generi della danza, il marchio italiano di legswear ha voluto mettere in scena tanti stili differenti in grado di soddisfare i gusti di tutte le donne.

Nasce così la linea passionate sulle note del tango, ballo impetuoso e misterioso, che si veste di pattern ispirati alla festa degli innamorati. Cuori rossi e tono su tono per i collant velati oppure divertenti calzini con fantasie a tema amore, con scritta love o cuori stampati, disponibili in moltissime varianti per le nostre sognatrici.

Ma l’universo della danza non si esaurisce sulle sole note romantiche, per questo il brand offre diverse proposte moda per omaggiare lo stile di ogni donna.

Collant bianchi ricamati oppure shiny gold per la tendenza classy, indossata da colei che ama l’eleganza, intransigente e sicura di sé. Rigorosa e riservata, sceglie di esaltare la sua sensualità con classe e raffinatezza.

La donna audace preferisce i modelli spicy e si contraddistingue per il carattere, danzando su note decise ma con passi azzardati. Senza timore di mostrarsi, gioca con le tendenze pois illuminandosi con un tocco di lurex.

E quando lo spirito sreet style veste i modelli più urban, in pochi secondi Flashdance richiama alla memoria anche delle più giovani, lasciandole libere di assaporare i favolosi anni 80 indossando i modelli in rete bold con energico approccio moderno.

Infine le tendenze si sdoppiano tra cool e glamorous! Mentre la prima propone leggings o pantaloni effetto pelle per chi ama lo stile comfy chic, la seconda è un’esplosione di vitalità che veste lo spirito libero della vera party girl, anche quando la musica si spegne!

