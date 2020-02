Il 20 febbraio è una giornata importante per la famiglia Mihajlovic: oggi si festeggia infatti il compleanno di Sinisa. Dopo un anno complicatissimo, nel quale il tecnico serbo ha scoperto di essere affetto da leucemia, Sinisa adesso sorride e lo fa in primis con la sua famiglia.

Sono proprio le figlie Vicky e Virginia e la moglie Arianna, a far commuovere tutti sui social nel giorno del 51° compleanno di Mihajlovic. “Ho un debole per i super eroi. Tanti auguri vecchietto ❤️ Sei il mio orso preferito, solo a te posso permettere di rompermi le palle cosi. Ti amo papà“, ha scritto Viktorija. “🎂 Il destino ti fa incontrare molte persone ma solo le migliori restano per sempre 🎂 Happy birthday my love 🎂“, ha aggiunto la moglie.

“Ti amo papà. Un sole che splende per me come un diamante in mezzo al cuore, tu“, questa invece la dedica di Virginia.

