La gamma X nasce nel 1999 con l’introduzione della BMW X5, prima Sport Activity Vehicle del gruppo BMW che ha aperto la strada al mondo dei fuoristrada con caratteristiche dinamiche da vettura sportiva. Ad oggi la gamma X comprende tutti i numeri dall’X1 all’X7 includendo anche le più sportive Sport Activity Coupé caratterizzate dal numero pari da X2 a X6. Nel corso del 2019 una BMW venduta su 2 appartiene alla famiglia X (49,1% delle immatricolazioni BMW in Italia nel 2019 con un incremento del 9 % rispetto il 2018). La BMW X5 Timeless Edition BMW Italia in collaborazione con Alcantara ha realizzato la BMW X5 Timeless Edition per rendere omaggio alla capostipite della gamma BMW X con un’edizione esclusiva limitata a 50 esemplari. BMW X5 è il modello che più incarna il DNA della famiglia BMW X. La quarta generazione di questo SAV ha affermato ancora di più la sua forte personalità e ha portato la sua modernità a livelli mai raggiunti; l’ultima generazione ha definito un nuovo linguaggio di design X caratterizzato da robustezza, chiarezza e precisione. BMW X5 è l’icona della gamma X e coniuga alla perfezione l’eleganza con le caratteristiche da offroad. Proprio per questa sua duplice natura, al lancio della quarta generazione di BMW X5 è stato scelto di ricreare la pista di Monza nella sabbia del deserto di Essaouira in Marocco. Per questa Edition è stato deciso di riprendere questo concetto di vettura dal carattere da pura X scegliendo la versione xLine con pacchetto xOffroad nel colore carrozzeria Mineral White. La motorizzazione scelta è il 6 cilindri Diesel da 265 CV che equipaggia la BMW X5 xDrive30d. La configurazione è stata ulteriormente arricchita in ottica offroad: esteticamente, con le pedane laterali in alluminio con inserti in gomma e, a livello di assetto e performance di guida, con il pacchetto xOffroad, le sospensioni ad aria sui due assi autolivellanti, il differenziale sportivo M Sport e l’Integral Active Steering.

In particolare, il pacchetto xOffroad rappresenta un optional imperdibile per gli appassionati della guida in fuoristrada: quattro specifiche modalità di guida offroad (xSand, xRocks, xGravel, xSnow) che regolano automaticamente tutti i parametri del veicolo: dall’altezza da terra alla configurazione della trazione integrale xDrive, dalla risposta dell’acceleratore alle correzioni del sistema di controllo stabilità DSC. Gli interni di BMW X5 Timeless Edition sono stati completamente personalizzati da Alcantara rendendola un’edizione limitata esclusiva, elegante, ma allo stesso tempo adatta a un utilizzo anche offroad. Alcantara, infatti, è un materiale resistente, leggero, facile da pulire e consente una perfetta aderenza. Gli interni di BMW X5 Timeless Edition sono stati sviluppati e realizzati da Alcantara esclusivamente per questa Edition. L’abitacolo della Timeless Edition accoglie i passeggeri avvolgendoli completamente nel comfort di Alcantara, in un ambiente elegante e raffinato. I sedili anteriori e posteriori sono stati, infatti, rivestiti in Alcantara nera, in versione plain o forata. La luminosità degli interni è garantita dal backing grigio scelto per il forato che si abbina alla perfezione con le impunture a contrasto degli interni di BMW X5. Alcantara ha curato ogni minimo dettaglio: con lo stesso esclusivo design, alternato ad Alcantara plain, sono stati infatti rivestiti i sedili anteriori e posteriori, il bracciolo centrale anteriore, il bracciolo centrale posteriore, tutti pannelli delle portiere e il padiglione. Infine, per celebrare l’esclusività di questa Edition e la collaborazione con questo famoso brand del Made in Italy, il poggiatesta del passeggero ha subito un’ulteriore personalizzazione. La scritta “powered by Alcantara”, realizzata in elettrosaldatura, e l’etichetta celebrativa “Timeless Edition 1/50” rendono ancora più unica questa preziosa Edizione Limitata. Più che mai con la Timeless Edition, la BMW X5 sarà la partner ideale per ogni viaggio, qualunque sia la meta e qualunque sia il percorso. Per cui, non poteva mancare a bordo della BMW X5 Timeless Edition una soluzione adatta a trasportare il necessario per una trasferta: una borsa da viaggio realizzata in Alcantara, con lo stesso design degli interni della vettura. Open Week End Gamma X Per celebrare la gamma X più ricca di sempre, BMW Italia ha deciso di realizzare tre Special Editions, prodotte in un numero limitato di esemplari e presentate durante l’Open Week End dell’8/9 febbraio. Tre edizioni limitate che hanno l’obiettivo di mettere in risalto le caratteristiche X dei tre modelli scelti, potenziando e dando nuovo impulso al loro look, creando un’offerta esclusiva e imperdibile per il cliente. 150 unità in tutto, 3 personalizzazioni uniche. BMW X2, BMW X4 e BMW X5 Timeless Edition: questi sono i modelli scelti per esaltare la gamma BMW X; un omaggio a tre modelli iconici, che hanno rappresentato e rappresentano un passo importante nella crescita della gamma BMW negli ultimi anni.

La BMW X2 Blue Shadow S Edition, la BMW X4 Blue Shadow e la BMW X5 Timeless Edition sono tre edizioni limitate che esaltano in modo unico tutte le anime del mondo BMW X e mettono in evidenza i tratti distintivi di questi tre modelli. La BMW X2 Blue Shadow S Edition è basata sull’allestimento M Sport e lo rende il cardine di tutta la personalizzazione estetica utilizzando il colore che più di tutti nel mondo BMW significa sportività: il blu. La sportività viene ulteriormente rafforzata dal colore della carrozzeria in Mineral Grey che enfatizza al meglio gli elementi estetici “Blue Shadow S” e dai cerchi in lega da 20’’ a doppie razze. L’esclusività della BMW X2 Blue Shadow S Edition è confermata dal numero limitato di 50 esemplari, mentre il suo dinamismo è garantito dalla motorizzazione sDrive20i, motore quattro cilindri benzina da 192 CV con un’accelerazione da 0- 100 km/h di 7,7 s e una velocità massima di 227 km/h. Allo stesso modo la BMW X4 Blue Shadow abbina particolari blu al colore carrozzeria Glacier Silver per 40 esemplari e al grigio opaco per ulteriori 10 esclusivi esemplari. In questo caso è stata scelta la BMW xDrive 20d nell’allestimento MSport.

Valuta questo articolo