Mentre il nuovo decennio introduce un nuovo capitolo della mobilità di lusso, Bentley Motors ha avviato le consegne ai clienti della nuova Flying Spur in Europa e nel Regno Unito, ed a seguire nel corso dell’anno i mercati orientali, Nord America e Asia. Secondo le previsioni di Crewe la nuova Flying Spur costituirà circa il 20% delle vendite mondiali di Bentley nell’anno in corso. Presentata per la prima volta nella seconda metà del 2019, Flying Spur ha già raccolto una moltitudine di riconoscimenti, tra cui l’Auto di lusso dell’anno. La produzione è iniziata a novembre nella fabbrica di Bentley a Crewe, recentemente certificata da The Carbon Trust come la prima fabbrica a emissioni zero del Regno Unito per la produzione di vetture di lusso. Chris Craft, membro del Board of Sales & Marketing di Bentley, commenta: “Abbiamo reinventato completamente la Flying Spur con un design più emotivo, eccellenti qualità dinamiche, uno stile degli interni leader nel mondo e una tecnologia innovativa.

La nuova Flying Spur è la nuova ammiraglia Bentley che definisce innovativi canoni di lusso ed eleganza, e siamo entusiasti di poter iniziare le consegne ai nostri clienti, di ciò che crediamo veramente essere un’auto straordinaria”. La nuovissima Bentley Flying Spur è la berlina Grand Touring di lusso per eccellenza, che offre la perfetta fusione di una dinamica di guida orientata alle prestazioni ed a quell’esclusivo comfort di una berlina a quattro porte in stile limousine. Un nuovo progetto riscritto totalmente per la quattro porte che fonde in sè il meglio dell’artigianato britannico con caratteristiche all’avanguardia e innovative. La sua presenza su strada fortemente caratterizzante del brand Anglosassone è inconfondibilmente Bentley, oltre ad un sontuoso abitacolo che offre livelli impareggiabili di comfort e classe, Flying Spur è stata progettata in modo univoco per soddisfare sia il guidatore che i passeggeri con caratteristiche che nessun’altra auto può imitare. La Flying Spur di terza generazione è una vetrina per il linguaggio del design scultoreo contemporaneo di Bentley, mentre porta il segno distintivo di Crewe. Costruita su una piattaforma completamente nuova, la sua posizione atletica beneficia dell’assale anteriore spostato in avanti per aumentare l’interasse. Nell’abitacolo, il design scorre dalla nuova fascia a tema ad ala per collegare gli spazi anteriore e posteriore e creare un disegno continuo che snellisce l’importante corpo vettura. L’interno è inconfondibilmente Bentley, ed incorpora materiali sostenibili, naturali e autentici che si fondono con una serie di nuove tecnologie. L’esclusivo display girevole Bentley di pregevole fattura caratterizza al centro la plancia. Il cruscotto HD ha la scelta tra touchscreen digitale da 12,3 pollici, bellissimi quadranti analogici o una finitura impiallacciata in legno. Un telecomando touchscreen rimovibile è il fulcro dell’esperienza del sedile posteriore. Questa unità all’avanguardia è in grado di gestire tutte le principali funzioni, tra cui le tendine laterali, il climatizzatore e le funzioni di massaggio. Può anche controllare il sistema di illuminazione d’ambiente di Flying Spur. Comfort impareggiabile e raffinatezza nell’accogliente abitacolo sono arricchiti da un ampio elenco di opzioni che prevedono l’uso di essenze in legno pregiate.

Sia nella parte anteriore che in quella posteriore Bentley ha introdotto sedili in pelle scanalata dal design completamente nuovo, che presentano una trapuntatura a diamante per la specifica di guida Mulliner. Gli inserti per porte in pelle trapuntata con diamanti tridimensionali sono una esclusiva mondiale introdotta da Bentley. Un tetto apribile panoramico in vetro occupa tutta la lunghezza del tetto, inondando l’interno di luce e avvicinando gli occupanti alla loro esperienza Grand Touring. Sono inoltre disponibili tre sistemi audio superlativi, tra cui un sistema Bang & Olufsen a 16 altoparlanti e un esclusivo sistema Naim da 2.200 W. La Flying Spur di terza generazione apre la strada nel segmento delle auto di lusso per la tecnologia all’avanguardia. I sistemi di assistenza alla guida includono una telecamera a infrarossi per visione notturna, Traffic Assist, Blind Sport Warning e un display Head-Up. Una serie di funzionalità di connettività avanzata, incluso un hotspot Wi-Fi integrato, aiutano a mantenere il conducente in contatto con una gamma di funzioni e servizi in tempo reale. Costruita su un nuovo telaio avanzato in alluminio e composito, Flying Spur è un concentrato di eccellenza tecnologica. Il sistema a quattro ruote sterzanti elettronico viene utilizzato per la prima volta in una Bentley, in combinazione con la trazione integrale attiva e il Bentley Dynamic Ride, il primo sistema antirollio elettrico a 48 V al mondo, per offrire una guida, prestazioni e comfort senza pari. Un altro importante progresso si presenta sotto forma di nuove molle pneumatiche a tre camere, che offrono una gamma molto più ampia di regolazione delle sospensioni tra comfort di guida in stile limousine e sport. Il cuore della Flying Spur è una versione aggiornata del W12 Bentley da 6,0 litri a doppio turbocompressore, abbinata a un avanzato cambio a otto marce a doppia frizione per cambi di marcia più veloci e fluidi. Il nuovo motore TSI ha prestazioni non solo in linea con le aspettative, ma inaspettate; fa segnare un tempo di 3,7 secondi nel passaggio da 0 a100 km / e la velocità massima è di 333 km / h. L’appassionata quanto esigente clientela Bentley usa creare la sua Flying Spur su misura, grazie alle molte opzioni e dettagli focalizzati ad esaltare la classe ed eleganza di una Bentley. Oltre l’80% seleziona la specifica Mulliner, che comprende ruote da 22 pollici progettate da Mulliner, trapuntatura a diamante loft sui sedili, pannelli delle portiere in pelle tridimensionali, rivestimento interno in pelle pieno fiore, emblemi Bentley ricamati e tappi di riempimento olio e carburante Bentley. Il 60% dei clienti opta per la Flying Spur First Edition, che include badge esterni ed interni della First Edition ispirati alla bandiera dell’Unione, e molte funzionalità opzionali standard su questa versione – tra cui la nuova mascotte Flying B che scompare elettricamente nella calandra, Bentley Rotating Display, Touring Specification e illuminazione d’ambiente.

