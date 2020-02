Automobili Lamborghini e Principe, azienda italiana specializzata nella pelletteria, hanno siglato un accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di Leather Goods and Travel Collection con il marchio Automobili Lamborghini. La collezione è composta da zaini, trolley, cartelle, cross body bags, borse, cinture e piccola pelletteria e sarà in vendita dalla prossima primavera estate 2020. La linea sarà distribuita nei mercati internazionali di Russia e territori dell’ex Unione Sovietica, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Emirati Arabi, Arabia Saudita per un totale di 300 clienti e 450 punti di vendita. Cina, Giappone e America sono i prossimi obiettivi. I canali di vendita comprendono negozi specializzati, grandi magazzini, negozi duty free e le più importanti compagnie aeree. Sono in programma anche aperture di shop in shop e corner personalizzati tra i quali Attica department store ad Atene.

“Per noi offrire eccellenza in termini di design, tecnologia e qualità è un valore imprescindibile. Quando decliniamo il marchio in differenti ambiti, scegliamo unicamente partners che siano espressione della stessa eccellenza nel loro settore. Nei prodotti di questa linea si ritrovano i tratti di design distintivi delle super sportive Lamborghini, la qualità dei materiali e l’accuratezza nella realizzazione” spiega Katia Bassi, Chief Marketing & Communication Officer “La partnership con Automobili Lamborghini completa la strategia di Principe mirata ad offrire alla propria clientela internazionale prodotti di eccellenza con stili diversi. I valori del marchio Lamborghini uniti alla nostra esperienza e serietà sono la solida base da cui partire per la diffusione di questa linea, che potrà soddisfare anche i con consumatori esigenti” ha dichiarato Alessandro Maroni, Business Development Manager di Principe.

