E’ Sofia Kenin la campionessa degli Australian Open 2020. Una vittoria clamorosa, sorprendente, incredibile da parte della 21enne che da vera e propria outsider ha fatto fuori campionesse in serie sino alla finalissima vinta oggi 6-2 al terzo contro la Muguruza.

E’ stata una finale nella quale ha regnato sovrano l’equilibrio ed anche un pizzico di tensione che spesso ha fatto sì che il braccio abbia un po’ tremato per entrambe le tenniste. Il primo set è stato vinto dalla Muguruza col punteggio di 6-4, mostrando un gran ben tennis ed anche una condizione fisica invidiabile. Ma proprio quando tutto lasciava presagire una facile vittoria della spagnola, la Kenin è tornata in corsa grazie ad un secondo set quasi perfetto vinto per 6-2. Dunque l’incontro ha vissuto il suo epilogo forse più giusto, un terzo set ricco i pathos, nel quale l’americana ha dato sfoggio di tutta la sua grinta e voglia di vincere. La Muguruza ha pagato un po’ di appannamento atletico e la giovane Kenin ne ha approfittato, dominando in lungo ed in largo e portando a casa un successo davvero clamoroso.

Il futuro è nelle mani della Kenin, a soli 21 anni si è messa alle spalle tante campionesse del seeding WTA ed ora entrerà in top 10 con l’intento di restarci a lungo. Le qualità e sopratutto la grande forza mentale e la grande grinta, fanno di Sofia una potenziale numero 1 al mondo. Complimenti piccola Sofia, adesso tra le vincitrici Slam c’è un nome nuovo, quello della Kenin. Applausi anche alla Muguruza, da 15 anni una non testa di serie non arrivava in finale agli Australian Open, la spagnola è tornata e nel corso della stagione darà molto fastidio alle avversarie.

Valuta questo articolo