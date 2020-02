Il battito del cuore della gamma di sportive Aston Martin è diventato ancora più veloce con l’introduzione della nuova Vantage Roadster. Unendosi alla Vantage Coupe, che è stata lanciata nel 2018, questo modello amplifica il fascino emotivo di un modello rinomato per offrire una miscela avvincente di prestazioni potenti, dinamica eccezionale e fruibilità quotidiana.

A testimonianza del design, dell’ingegneria e dell’esecuzione senza compromessi di questa scintillante biposto open top, Vantage Roadster condivide con la Vantage Coupe l’emozione della guida. Alimentato dal motore bicilindrico V8 da 510 litri / 685 Nm di Aston Martin da 4,0 litri e abbinato a un cambio automatico ZF a 8 velocità, Vantage Roadster accelera da 0 a 60 miglia all’ora in soli 3,7 secondi ed è in grado di viaggiare a 190 chilometri all’ora con il tetto sollevato. Vantage Roadster rispecchia l’eccezionale velocità e le prestazioni in curva della Coupé, ma il design della carrozzeria è assolutamente unico. Il cappuccio in tessuto teso su misura presenta un meccanismo di piegatura a Z compatto che garantisce un funzionamento rapido (abbassato di 6,7 o sollevato in 6,8 secondi a velocità fino a 50 km / 31 mph). In effetti, il tetto di Vantage Roadster ha il ciclo operativo completo più veloce di qualsiasi sistema convertibile automobilistico automatico. La Roadster vanta anche una capacità del bagagliaio di 200 litri, è possibile riporre una sacca da golf di dimensioni standard e accessori.

Il presidente e amministratore delegato di Aston Martin, Dr Andy Palmer, ha dichiarato parlando di Vantage Roadster: “Per molti, guidare con il tetto abbassato è la vera definizione dell’esperienza delle auto sportive in quanto dà davvero vita ai tuoi sensi. Vantage ha sempre offerto il brivido più puro, ma in forma Roadster quella scarica di adrenalina è destinata a passare al livello successivo”.

Valuta questo articolo