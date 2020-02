Giornata davvero speciale per Andreas Seppi: il tennista italiano è diventato papà. Un regalo davvero speciale, ad un giorno dal suo 36° compleanno. Diversi minuti fa è stato proprio Seppi ad annunciare il lieto evento sui social: “è stato un regalo di compleanno in anticipo, ma non avrei potuto immaginarne uno migliore! Grazie @michela_bernardi_seppi per essere una moglie così grande, e sei già una mamma meravigliosa! 😍 👣🎀👨‍👩‍👧💫🌈🍀 #famiglia“, ha scritto sui social a corredo di dolcissime foto del nuovo quadretto di famiglia e della piccola Liv.

