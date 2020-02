All’inaugurazione del Festival Automobile International, che si svolge a Parigi fino al 2 febbraio, Ami One Concept ha ricevuto il Gran Premio per la Mobilità Urbana. Un riconoscimento importante per Citroën, Marca che è sempre stata al passo con i tempi con veicoli anticonformisti, spesso diventati iconici. Con Ami One Concept, la Marca rivela la sua visione di mobilità urbana, che risponde alle nuove esigenze e alla sfida della transizione energetica. Un oggetto innovativo, di tendenza, protettivo, ultra compatto, 100% elettrico, Ami One Concept permette a 2 persone di spostarsi liberamente in città. Ami One Concept pone il digitale al centro dell’esperienza Cliente, per una mobilità urbana semplice e senza pensieri. Ami One Concept è accessibile a tutti (si guida senza patente), adatta a ciascuno (utilizzo personalizzato da 5 minuti a 5 anni, in base alle necessità), e gestita tramite un’apposita applicazione mobile. Ami One Concept è per tutti coloro che condividono con la Marca la passione per la libertà di movimento.

19_19 CONCEPT, IL VIAGGIO IN MODALITÀ Ë-CONFORT

Visione dell’ultra comfort e della mobilità extra urbana, 19_19 Concept è un oggetto aerodinamico e tecnologico dalle proporzioni inedite, il cui design spettacolare è ispirato all’aeronautica. L’abitacolo, per architettura e materiali, è concepito come un vero salotto per far immergere gli occupanti in un cocoon, e ogni sedile offre un’esperienza unica di comfort assoluto. 19_19 Concept, 100% elettrica, con un’autonomia di 800 km, è un vero e proprio “tappeto volante” grazie alle sospensioni con Hydraulic Progressive Cushions® abbinate a un sistema di guida attivo intelligente. Dotata di tecnologie di guida autonoma e di un Personal Assistant proattivo in grado di interagire spontaneamente con i passeggeri, 19_19 Concept offre una nuova esperienza di viaggio in modalità ë-Confort.

