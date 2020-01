A pochi giorni dall’inizio della sua avventura come opinionista del Grande Fratello Vip, Wanda Nara posta gli ultimi scatti della sua vacanza alle Maldive. La showgirl argentina, sempre al top della popolarità sui social, ha fatto impazzire i suoi follower con una serie di foto da far girare la testa. La moglie di Mauro Icardi si è mostrata più sexy che mai al mare e sotto la doccia, con il lato B in bella mostra per la gioia di tutti i fan.

