Introdotta in origine come Vans #95 nel 1976 dagli Z-Boys Tony Alva e Stacy Peralta, la Era è una Vans classica che è arrivata fino ai giorni nostri, a cui progressivamente sono stati migliorati manufattura e comfort.

Per la primavera 2020, la Era introduce la Super ComfyCush, dotata di doppia suola che la rende una vera e propria platfom shoe. Il nuovo modello è caratterizzato dalla tecnologia Vans, e cioè da una suola creata con un mix di schiuma e gomma per renderla leggera e donarle un ottimo grip.

Per lanciare la ComfyCush Era, Vans ha deciso di collaborare con l’artista Geoff McFetridge, che grazie ai suoi artwork rende l’idea di comfort. “Il comfort è la ricompensa per la creatività, sapete?” dice McFetridge. “Il comfort non è il processo, perchè il processo è scomodo. Il comfort è la ricompensa per aver accolto la sfida. Se fosse stato piacevole per tutto il tempo, non sarebbe stato un vero traguardo”.

