La nuova Yaris nasce per soddisfare le esigenze dei clienti del segmento delle auto compatte, clienti che dalla propria auto richiedono stile e praticità. Una vettura facile da parcheggiare, agile in città e confortevole sulle lunghe distanze con livelli di sicurezza ai vertici della categoria e costi di gestione ridotti al minimo, senza però tralasciare una rinnovata sensibilità ambientale e soluzioni appropriate ai loro bisogni e all’ambiente che rispettano. La nuova Yaris risponde a tali richieste introducendo per la prima volta la piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) sui modelli di dimensioni compatte e il nuovo sistema ibrido di quarta generazione con un motore a 3 cilindri progettato per la TNGA. Una nuova proposta accompagnata dagli affinamenti apportati in termini di sicurezza attiva e passiva che fanno della nuova Yaris la compatta più sicura sul mercato.

Nuova piattaforma GA-B, packaging intelligente e stile distintivo

Nuovo design sportivo con linee che esprimono dinamismo e compattezza

Più corta, larga e ribassata rispetto al modello attuale

Packaging intelligente al fine di massimizzare lo spazio interno

Nuovi materiali e livelli superiori di qualità percepita

Gli esterni della nuova Yaris sono definiti da un design agile e compatto, che suggerisce un carattere sempre pronto a muoversi e a rendere piacevole qualsiasi spostamento.

Dimensioni compatte che posizionano la nuova Yaris in controtendenza rispetto alla concorrenza che è volta ad aumentare le dimensioni all’introduzione di ogni nuovo modello. Toyota ha ridotto invece la lunghezza di 5 mm, incrementando però di 50 mm il passo affinché la nuova Yaris si dimostri agile e maneggevole in città, massimizzando lo spazio e il comfort interni: l’essenza di un carattere che coniuga “grandezza e compattezza”. La piattaforma GA-B ha consentito la riduzione di 40 mm dell’altezza, mantenendo invariato lo spazio per la testa degli occupanti grazie alla posizione ribassata dei sedili. Più basso anche il cofano, fattore che contribuisce a migliorare la visibilità frontale. L’incremento di 50 mm in termini di larghezza genera maggiore spazio all’anteriore e al posteriore, mentre la maggiore ampiezza delle carreggiate assicura alla nuova Yaris una maggiore presenza su strada. Lo stile degli esterni amplifica l’effetto compatto delle proporzioni, con linee marcate che scivolano lungo i fianchi proiettando un senso di spinta. La forma scolpita dei parafanghi e delle portiere sottolinea l’aspetto slanciato della vettura, proiettando su strada l’agilità intrinseca di una vettura scattante in qualsiasi contesto. Il design frontale è caratterizzato dall’ampia griglia con stemma Toyota in posizione centrale. Con lo spostamento all’indietro del montante anteriore e con la maggiore lunghezza del cofano i designer sono riusciti ad ottenere un look più dinamico. I nuovi gruppi ottici dotati di LED prevedono indicatori di direzione che si alternano con le luci di marcia diurna. Gruppi ottici che si allargano verso le ruote anteriori, affermando il carattere del frontale e riducendo inoltre la percezione dello sbalzo anteriore. Gli interni seguono il principio “Less is More”, creando per i sedili anteriori uno spazio aperto e confortevole, dotato di materiali premium tra cui un rivestimento in feltro per le portiere e, una premiere per Yaris, la plancia rivestita con materiale soft-touch per un ambiente più accogliente. La qualità è stata un obiettivo primario in termini di percezione tattile, funzionalità e consistenza di controlli, colori, illuminazione, forme, schemi e grafiche, per assicurare all’abitacolo un carattere più omogeneo. Il design del posto di guida è stato sviluppato secondo il concetto di “hands on the wheel, eyes on the road”: le informazioni sono visualizzate in maniera leggibile su tre sorgenti interconnesse tra loro: il Toyota Touch Screen centrale, il display multi-informazioni sul quadro strumenti e l’Head Up Display a colori da 10 pollici. Le nuove dimensioni di quest’ultimo aiutano il conducente a concentrarsi sulla strada minimizzando le distrazioni. Il display proietta sul parabrezza nella linea di visuale del conducente una serie di informazioni importanti, quali avvisi di navigazione e limiti di velocità. La nuova Yaris può essere equipaggiata con molte altre funzioni high-tech che renderanno più confortevole la vita degli occupanti, tra cui un sistema di ricarica wireless ottimizzato per gli smartphone di ultima generazione, volante riscaldato e una nuova illuminazione interna. Il design ergonomico dell’area intorno al posto di guida rende tutti i controlli facilmente accessibili. La plancia è stata resa più sottile e collocata più in basso, con una console centrale più ampia e in posizione più alta. Il quadro strumenti, che si presenta con un sobrio rivestimento, dispone di due quadranti digitali accanto al display multi-informazioni. Infine, le dimensioni del volante sono state ridotte per migliorare la visibilità.

Piattaforma GA-B progettata per uno straordinario piacere di guida

Una marcia fluida e naturale coniugata con una performance agile e accurata

Baricentro ribassato e posizione di guida ideale

Scocca ad elevata rigidità per il massimo in termini di maneggevolezza e stabilità

Lo sviluppo da parte di Toyota della nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) ha consentito al brand di effettuare un passo avanti in termini di stile, maneggevolezza e piacere di guida su diversi modelli. La prima versione, chiamata GA-C, è stata introdotta sulle vetture di medie dimensioni ed ha rappresentato la base per i miglioramenti apportati dal punto di vista stilistico e della dinamica di guida su Prius, C-HR e nuova Corolla. La TNGA ha dimostrato le sue potenzialità anche sul segmento dei SUV: le prestazioni e il design del nuovo RAV4, ideato sulla base della piattaforma GA-K, ne sono la prova. Oggi, con lo sviluppo della nuova Yaris, Toyota lancia la nuova piattaforma GA-B, con la quale applica la filosofia e la tecnologia della TNGA anche ai modelli di dimensioni compatte, per ottenere gli stessi vantaggi in termini di performance e stile. Come le precedenti, anche la piattaforma GA-B è stata progettata per assicurare una marcia fluida e naturale. Una stabilità che ispira fiducia, con una risposta naturale e precisa che comporta uno straordinario senso di agilità. Coniugando dimensioni compatte con un profilo ampio e ribassato, le qualità dinamiche della piattaforma GA-B e la performance del powertrain ibrido di quarta generazione si fondono in un carattere agile e coinvolgente, due fattori alla base dell’appeal di questa nuova Yaris, assicurando in città una risposta pronta e scattante. Allo stesso tempo, la performance e la maneggevolezza assicurano la marcia filante e rilassata necessaria per spostamenti più lunghi. Come per altri modelli TNGA, la sensazione di controllo e l’interazione con la vettura sono impreziositi dalla posizione di guida. La piattaforma GA-B consente di posizionare il sedile del guidatore più in basso, verso la parte centrale della vettura (+60 mm rispetto alla versione attuale), consentendo un sensibile abbassamento del baricentro. Una scelta che ha creato inoltre una posizione di guida più coinvolgente, dotata di maggiore ergonomia e possibilità di regolazione. Il volante è stato collocato più vicino al conducente, con la possibilità di regolarne l’inclinazione incrementata di 6 gradi. E come per gli altri modelli TNGA, anche in questo caso il baricentro della nuova Yaris è ribassato, nella fattispecie di 15 mm rispetto al modello uscente, migliorando il momento d’inerzia della vettura. Il telaio si dimostra più bilanciato, sia lateralmente che longitudinalmente, riducendo il rollio e migliorando la stabilità e il tempo della frenata, mentre la rigidità torsionale superiore contribuisce all’agilità e alla maneggevolezza. Le sospensioni anteriori MacPherson sono progettate con ammortizzatori a ridotto attrito, e insieme all’assale torcente posteriore possono contare su molle più morbide. Il posteriore gode inoltre di una maggiore rigidità di rollio, fattore che migliora le qualità dinamiche della nuova Yaris, ne diminuisce il rollio in curva e massimizza l’agilità. La piattaforma TNGA-B ha consentito di incrementare sensibilmente la rigidità della scocca, fattore primario per assicurare alla vettura comfort di marcia, stabilità e la riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni. Ottimizzata l’architettura della piattaforma e della scocca superiore, sono stati implementati rinforzi strategici nel cofano, nel montante posteriore, nel tunnel, nella struttura e negli archi passaruota posteriori, oltre all’adozione di un quadro strumenti più rigido.

Nuovo motore Hybrid Dynamic Force 1.5L per maggiore risposta ed efficienza

Nuovo powertrain 1.5L Hybrid Dynamic Force Ancora più risposta, + 15% di potenza totale e un incremento di oltre il 20% in termini di efficienza Tecnologia ibrida di 4 a generazione ottimizzata in termini di peso, packaging ed efficienza Il sistema include il nuovo motore benzina 1.5L Dynamic Force con il 40% di efficienza termica Toyota ha costruito la propria leadership ibrida in oltre 20 anni di esperienza, con miliardi di chilometri di test drive in tutto il mondo. In questo modo il brand ha dimostrato la straordinaria qualità, durata e affidabilità dei suoi prodotti. Possiamo stimare che i modelli ibridi Toyota coprano ogni giorno oltre 500 milioni di chilometri in tutto il mondo. Dal 1997, anno in cui venne lanciata la prima Prius, Toyota Motor Corporation ha venduto oltre 14 milioni di vetture ibride in tutto il mondo, 2,5 dei quali in Europa, migliorando costantemente le tecnologie di bordo e introducendo nuovi modelli in sempre più segmenti di mercato. Yaris Hybrid, il primo modello Full Hybrid Electric al mondo introdotto nel segmento B, è stato lanciato nel 2012, e da allora è stato venduto in oltre 500.000 esemplari soltanto sul territorio europeo, diventando un benchmark per i clienti in fatto di sostenibilità e aiutandoli ad apprezzare i benefici della tecnologia ibrida Toyota. Il sistema ibrido di quarta generazione è stato testato in diverse città d’Europa come Roma, Parigi e Darmstadt. I risultati mostrano come in un contesto urbano, circa l’80% del tempo di percorrenza avvenga a emissioni zero. Risultati straordinari, resi possibili dalla peculiare architettura del Toyota Hybrid System, improntata sugli elementi di una vettura elettrica coadiuvati da motori potenti e componenti ad alto voltaggio, assicurando allo stesso tempo maggiore efficienza grazie all’adozione del ciclo Atkinson. La tecnologia ibrida Toyota di quarta generazione esordisce come powertrain principale della nuova Yaris: un sistema Hybrid Dynamic Force 1.5L che deriva dai più grandi 2.0L e 2.5L introdotti sulla nuova Corolla e su RAV4, sviluppati con la medesima attenzione relativa al peso e alle dimensioni delle componenti per ottenere il massimo in termini di consumi ed emissioni. Il sistema ibrido presenta un motore Dynamic Force 1.5L benzina con 3 cilindri e ciclo Atkinson con fasatura variabile delle valvole. Come per i motori 2.0L e 2.5L, l’unità beneficia di numerosi affinamenti pensati per ridurre gli attriti interni e le perdite meccaniche oltreché ottimizzare la combustione. Il motore ottiene la migliore velocità di combustione al mondo, a sostegno di consumi ridotti ed elevati livelli di coppia anche con le velocità più contenute. Il powertrain prevede inoltre un modulo di bilanciamento che aiuta a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti dal motore. Il motore è progettato per ottimizzare il rendimento termico, che raggiunge il valore del 40%, addirittura più alto rispetto ai diesel convenzionali, per un miglioramento di oltre il 20% in termini di consumi ed emissioni di CO2 . Allo stesso tempo si registra un incremento della potenza del 15%, potenza erogata per offrire al cliente una guida più fluida e naturale. Il sistema ibrido di quarta generazione è composto da una trasmissione più piccola (9%) e più leggera dotata di un’innovativa struttura a doppio asse, progettata per ridurre gli ingombri, ottenere un treno di ingranaggi a bassa perdita di potenza e permettere un incremento della performance, adattabile all’interno della nuova piattaforma GA-B. Il sistema adotta inoltre una nuova batteria agli ioni di litio che assicura maggiore potenza e accelerazione. Nonostante l’incremento della potenza, la nuova batteria è più leggera del 27% rispetto a quella al nichel-metallo idruro in dotazione della versione uscente. La nuova Yaris sarà disponibile inoltre con motorizzazione 1.0L e 1.5L benzina a tre cilindri. Maggiori dettagli su questi powertrain saranno comunicati quanto prima.

Un nuovo punto di riferimento per le compatte in termini di sistemi di assistenza alla guida

Progettata per diventare la compatta più sicura Sviluppata per una sicurezza attiva ai vertici della categoria grazie al nuovo Toyota Safety Sense (TSS) Premiere mondiale nel segmento delle compatte per l’airbag centrale La nuova Yaris nasce per diventare la vettura compatta più sicura al mondo e per offrire una performance ai vertici della categoria grazie ai significativi affinamenti apportati ai sistemi per la sicurezza attiva e passiva. La nuova Yaris è pronta ad accompagnare i clienti nei loro spostamenti quotidiani in tutta sicurezza. Tra i nuovi sistemi di assistenza alla guida figurano il Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go e il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia LTA, gli stessi in dotazione su altri modelli Toyota come Corolla. Questi sistemi sono disponibili di serie su tutti i modelli Yaris. Accanto ai sistemi di assistenza alla guida, la nuova Yaris ottiene anche i migliori livelli di protezione degli occupanti anche secondo i più severi standard di sicurezza del 2020. Per fare un esempio Yaris diventerà la prima vettura compatta a introdurre un airbag centrale, progettato per proteggere al meglio gli occupanti in caso di impatto laterale. Maggiori dettagli sui sistemi di sicurezza attiva e passiva disponibili sulla nuova Yaris saranno comunicati quanto prima.

Yaris – un successo europeo basato sull’innovazione

Yaris è stato il modello cruciale per il successo europeo di Toyota, quello che ha guadagnato una popolarità e una reputazione crescenti grazie all’innovazione costante. La prima Yaris lanciata sul mercato ottenne un risultato immediato, guadagnandosi nel 2000 il riconoscimento di “Auto dell’Anno” e il premio “Motore dell’Anno” grazie alla performance straordinaria del suo powertrain 1.0L benzina. Primo modello Toyota progettato per i clienti europei, Yaris viene anche prodotta nel Vecchio Continente dal 2001 presso l’impianto francese di Valenciennes. Nel 2005 la seconda generazione di Yaris è diventata il primo modello del segmento B ad ottenere il massimo delle 5 stelle Euro NCAP e il primo della categoria ad essere equipaggiato con airbag per le ginocchia sul lato guida. Nel 2012 la terza generazione divenne il primo modello del segmento ad essere equipaggiato con powertrain Full Hybrid Electric, stabilendo un nuovo punto di riferimento in termini di performance ed emissioni. Il ritorno nel 2017 al Mondiale Rally con la Yaris WRC, ha ispirato Toyota allo sviluppo della sportiva Yaris GRMN. Questa edizione limitata, il primo modello GRMN globale, si è rivelata un successo straordinario venduto in pochissimo tempo in tutti i suoi esemplari. Una storia fatta di innovazione che ha aiutato la gamma Yaris a crescere, generazione dopo generazione, con oltre 4 milioni di unità vendute in Europa, di cui oltre 500.000 Full Hybrid Electric. La nuova Yaris di quarta generazione vede il debutto della piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) nella versione GA-B, progettata per i nuovi modelli di dimensioni compatte a garanzia di maggiore dinamismo, uno straordinario comfort di marcia, maneggevolezza, sicurezza e design accattivante. Il modello è equipaggiato con il nuovo sistema Hybrid Dynamic Force 1.5L, la quarta generazione della tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota che coniuga efficienza ed emissioni ridotte con uno straordinario livello di potenza e risposta. La nuova Yaris continuerà ad essere prodotta in Europa, dopo un investimento di oltre 300 milioni di Euro per la Toyota Motor Manufacturing France, che consentirà all’impianto di costruire vetture basate sulla piattaforma GA-B.

