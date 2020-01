Dopo il successo del 55 Lobster e del 48 Open, con diverse unità già vendute prima della loro presentazione ufficiale a Cannes, Solaris Power presenta il nuovo 48 Lobster Flybridge che, come i modelli precedenti, è una barca molto tecnica che dà priorità alla tenuta di mare, alla funzionalità, alla sicurezza e alla marinità.

Il nuovo Solaris Power 48 Lobster Flybridge è stato concepito dallo stesso straordinario team che ha sviluppato i modelli precedenti con Norberto Ferretti, Brunello Acampora e Giuseppe Giuliani. Presenta una serie di unicità rispetto ai modelli della concorrenza della stessa tipologia e offre comfort e vivibilità superiori sia negli spazi interni che esterni.

L’imbarcazione è dotata di tecnologia propulsiva Volvo IPS di ultima generazione, perfettamente integrata con le forme della carena, una soluzione progettuale che rappresenta un unicum nella nautica da diporto in questo segmento.

Può navigare sia a bassa velocità in dislocamento sia con velocità di punta superiori a 30 nodi, al contrario delle normali carene plananti. Questa caratteristica consente di affrontare anche lunghi trasferimenti in condizioni meteorologiche avverse, in totale sicurezza e grande autonomia. Inoltre, presenta molti altri vantaggi e caratteristiche difficili da coniugare in un’unica imbarcazione:

bassi consumi con conseguente grande autonomia;

ridotte emissioni di CO 2 ;

; bassa rumorosità;

assenza di vibrazioni;

manovrabilità grazie alla versatilità del joystick;

la forma della carena conferisce una grande stabilità autonoma in rada.

Particolare attenzione al comfort

Anche nel 48 Lobster Flybridge, Norberto Ferretti ha dedicato una particolare attenzione al comfort e alla vivibilità realizzando un walkaround che consente di muoversi liberamente da prua a poppa dell’imbarcazione in comodità e sicurezza. Inoltre, la barca è dotata di:

murate laterali abbattibili grazie alle quali il pozzetto aumenta la sua superficie del 20%, diventando una zona di grande ampiezza e comodità proiettata sul mare

layout interno disponibile anche in versione 2 cabine con 2 bagni e cabina marinaio con servizi

ampio garage per il tender

sala macchine ampia e ben areata che consente un accesso agevole ai propulsori e a tutti gli impianti

In sintesi un flybridge di nuova generazione che fa un grande passo in avanti rispetto a tutto ciò che è presente sul mercato.

Le linee esterne, di grande impatto estetico e dall’eleganza senza tempo, interpretano in chiave moderna quelle dei raffinati lobster americani. Il taglio degli spazi è stato studiato nei minimi dettagli per offrire la massima funzionalità e fruibilità.

Il nuovo Solaris Power 48 Lobster Flybridge viene proposto con 2 motorizzazioni – VOLVO IPS 600 o 650 – ed è in grado di raggiungere oltre i 30 nodi di velocità massima, navigando alla velocità di crociera di 20 nodi con un’autonomia di circa 300 miglia.

Solaris Power 48 Lobster Flybridge verrà presentato in anteprima mondiale al prossimo BOOT di Düsseldorf dal 18 al 26 gennaio presso la HALLE 5 – STAND 5A21. Il colore dello scafo in esposizione sarà un raffinato e originale Blu Bentley lucido, mentre la sovrastruttura sarà in bianco perlato e la finitura del Fly riprenderà il blu dello scafo in versione opaca.

