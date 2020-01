Skullcandy, il marchio orginale di prodotti audio e lifestyle, torna nel nuovo anno con la campagna “12 Moods” con colorazioni ancora più cool e prodotti esclusivi.

Gennaio rappresenta il nuovo inizio e il mood che si respira è energico. Il colore scelto per questo mese è Energized Yellow, un giallo neon che accende i prodotti Skullcandy presentati da due testimonial d’eccezione: lo snowboarder professionista Zak Hale e il gruppo pop elettronico 100 Gecs.

Questo mese gli auricolari wireless Sesh™ True in giallo energizzato in edizione limitata saranno abbinati all’ Energized Yellow Stash™ Power Bank. Un caricatore tascabile dalla durata di 24 ore per dare sempre la giusta carica sia che ci si trovi fuori o a casa.

