AW LAB presenta le attesissime novità street e urban della stagione e, come sempre, lo fa con la collaborazione degli artisti hot del momento che hanno selezionato le sneaker e l’apparel più cool della spring summer 2020.

La nuova campagna Selected by Music Edition ha come protagonisti tre artisti tra i più ascoltati e seguiti della scena musicale italiana quali Dani Faiv, Low Kidd e Madame, la rivelazione dell’anno. Insieme a loro Ana Mena, cantante super streammata in Spagna ma conosciuta ed apprezzata anche nel nostro Paese.

Gli artisti hanno selezionato i modelli di sneaker e l’apparel più hype della nuova stagione e sono stati protagonisti di uno shooting fotografico le cui immagini sono al centro della nuova comunicazione digital ed in-store su tutto il network internazionale del brand. Prosegue così la collaborazione tra AW LAB e la scena artistica contemporanea, con la presentazione delle collezioni in trend attraverso la scelta di chi contribuisce alla loro definizione.

Il range è stato selezionato dagli artisti tra i best seller dei big brand di sneaker internazionali. Dalle Nike Air Force One e Diadora MI Basket per l’Uomo alle adidas Supercourt e Puma RS-X per la Donna, con un total look composto dai nuovi capi must have di Nike, Fila, Champions e Diadora.

Una selezione resa unica da una capsule collection apparel di VRL, lo street brand venduto in esclusiva da AW LAB e che mixa riferimenti sport ai look più stylish.

Play with style attitude, con un omaggio alle contaminazioni tra music culture e fashion.

Selected by Music Edition è solo l’inizio delle attività di comunicazione Made in AW LAB la cui matrice è la relazione ed il dialogo con i propri consumatori finali, sempre suoi ispiratori e protagonisti esclusivi. Le iniziative di AW LAB sono l’amplificazione spontanea, senza intermediazione, del pensiero e dell’energia delle nuove generazioni di cui il brand è diventato portavoce autentico.

“Collaborare con artisti musicali nella scelta di look e stili è sempre divertentissimo ed istruttivo, C’è un’ibridazione di discipline e sensibilità coinvolgente e istruttiva. Con Ana Mena, Dani Faiv, Madame e Low Kidd ci siamo confrontati per capire quali look potessero rappresentare lo stile 2020 dei nostri consumatori ed è venuta fuori una selezione di capi, piena di energia e stile che siamo sicuri saprà sorprendere.” Domenico Romano – Head of Marketing

Valuta questo articolo