La stagione motoristica 2020 deve ancora iniziare, manca qualche mese prima di vedere nuovamente in pista i piloti, che cercano di ‘ammazzare il tempo’ tra vacanze, duri allenamenti e… amore.

Lo sa bene Scott Redding: il britannico, che sarà alla guida della Ducati del Team Aruba Racing di Superbike, in attesa della nuova stagione si è aggrappato alla sua ragazza come se fosse la sua moto. “Tieni le mani lontane!Devo afferrare qualcosa … Presto mi ricongiungerò con il mio @ aruba.it_racing 💯“, ha scritto Redding sui social postando uno scatto che lo ritrae con le mani sul lato B della sua ragazza, in slip.

