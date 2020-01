Qualche giorno fa Matteo Salvini ha fatto visita al team di Simoncelli a Coriano. Il politico italiano ha incontrato Paolo Simoncelli, ha avuto modo di vedere dal vivo le moto del team e ha poi indossato una felpa del Team Sic58 posando poi per diverse foto finite in rete e sui giornali.

Un gesto che, però, non tutti hanno apprezzato: Paolo Beltramo in particolar modo non ha avuto paura di esprimere il suo più sincero parere sui social a riguardo.

“Matteo Salvini ha fatto propaganda con la felpa del Sic58 addosso. Aveva 8 anni per dirci che voleva bene al SIC. Così è soltanto squallida campagna elettorale. Non mi piace, anzi mi fa un po’ girare i coglioni. Ciao Marco”, questo il commento di Beltramo.

