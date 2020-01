Honda ha annunciato il restyling della Civic (edizione 2020) che comprende il design esterno, i rivestimenti interni e il sistema di Infotainment. Migliora il piacere di guida e la qualità complessiva della vettura. La nuova versione, ispirata al carattere deciso e al look sportivo che da sempre caratterizza Honda Civic, propone una griglia frontale all’altezza dei fendinebbia, con superfici lisce attorno ai gruppi ottici anteriori ed un elegante design centrale a lame. La configurazione della griglia e il design delle prese d’aria rendono il frontale più pulito e aerodinamico. Tra le novità vi sono i gruppi ottici full LED e un nuovo design per le luci di posizione a LED che riprende il disegno a lame della griglia frontale; previsti nuovi cerchi in lega da 16” per l’allestimento base e la possibilità di montare i cerchi sportivi “Shark Grey” da 17” sui modelli di gamma superiore, personalizzando in modo ancora più deciso la nuova Civic. Aggiunta una nuova colorazione per la carrozzeria esterna, “Obsidian Blue”, che arricchisce la gamma colori ad oggi disponibili. Al suo interno, sono stati aggiunti nuovi rivestimenti che sottolineano in modo ancora più incisivo l’eleganza dell’abitacolo. Honda Civic continua a unire la versatilità ai vertici della categoria alla grande praticità dell’abitacolo, grazie al sedile del guidatore regolabile elettricamente in otto direzioni, disponibile di serie sugli allestimenti superiori.

L’intuitivo sistema di Infotainment, completo dell’integrazione Apple CarPlay e Android Auto, crea una connessione perfetta tra vettura e conducente. Honda ha migliorato l’ergonomia dei comandi posti sulla plancia frontale aggiungendo manopole e pulsanti fisici per controllare l’Infotainment e il sistema di climatizzazione. Honda Civic mantiene in gamma una serie di propulsori sportivi ed efficienti, con cambio automatico (CVT) o manuale a sei rapporti. L’unità Turbo VTEC da 1.0 litri, con una potenza di 126 CV e una coppia di 200 Nm, registra emissioni di CO2 a partire da 107 g/km* per la versione Comfort con cambio CVT, e un consumo di carburante a partire da 5.9l/100 km** per la versione Comfort con cambio manuale a sei rapporti. Il più potente benzina Turbo VTEC da 1.5 litri eroga 182 CV e 240 Nm di coppia, con emissioni da 128 g/km* per il cambio manuale a sei rapporti e consumi combinati di 6.1l/100 km**. Il rinnovato motore diesel i-DTEC da 1.6 litri offre 120 CV e una coppia di 300 Nm, con emissioni pari a 90 g/km* per il cambio manuale a sei rapporti e consumi di 4.5l/100km**. La nuova versione mantiene il sofisticato telaio capace di offrire una maneggevolezza e un comfort di guida straordinari. La carrozzeria coniuga leggerezza ed elevata rigidità, frutto di nuove tecniche di ingegneria e assemblaggio. Il centro di gravità ribassato e il nuovo sistema di sospensioni premium MacPherson danno vita a un’esperienza di guida coinvolgente e divertente. Honda Civic continua a vantare una gamma completa di tecnologie di sicurezza che ha permesso alla berlina giapponese di ottenere 5 stelle nei test Euro NCAP. Honda SENSING, uno dei più avanzati sistemi attivi di sicurezza e assistenza alla guida disponibili sul mercato, è previsto di serie su tutti gli allestimenti. Comprende il Sistema di frenata con riduzione dell’impatto, il Cruise control adattativo, l’Avviso di abbandono di corsia, il Sistema di mantenimento della corsia e il Riconoscimento della segnaletica stradale. Forte di un’eredità lunga quarant’anni, l’ultima versione di Civic mantiene la sua fama di berlina ai vertici della categoria, contraddistinta da estrema praticità e stile raffinato e sportivo.

