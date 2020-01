E’ iniziata ieri la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione e viceversa”, presentata da Ruffini. Tante le ragazze avvenenti e sensuali, affiancate ai secchioni scelti dal programma, tra queste c’è anche Angelica Preziosi: occhi azzurri, capelli biondi e fisico statuario, la bella modella italiana ha fatto subito breccia nel cuore del suo secchione e non solo.

Sta già facendo impazzire il web la romana Angelica Preziosi, la pupa pura, che ha conquistato gli internauti con la sua bellezza e la sua semplicità. Trasteverina di ventisette anni, già in passato ha fatto parlare di se, per motivi che da una ‘pupa’ proprio non ti aspetteresti.

Angelica, infatti, da anni fa la volontaria con i bambini. A Libero, raccontò: “Quello con la scuola della Pace per me è un appuntamento fisso, di una volta a settimana. Sto con i bambini piccoli, di otto, massimo nove anni, che provengono da realtà difficili e molto spesso disagiate. Nella maggior parte dei casi sono bambini rom, ma non solo; spesso provengono da realtà familiari complicate e degradate. Io vengo il pomeriggio e li aiuto a svolgere i compiti che hanno assegnati, oppure facciamo delle attività ricreative o parliamo solamente assieme.” Continua la modella parlando del pesante clima che a volte si respira: “Molti bambini dicono parolacce, altri sono aggressivi e usano le mani per far sì che gli altri li ascoltino oppure si rendano conto di loro. Io cerco di educarli e di fargli capire che non è questo il modo per esprimersi e per farsi ascoltare da qualcuno. Comunque sia per me svolgere il volontariato è una cosa bellissima, che ti permette di vedere questi bambini crescere giorno dopo giorno e migliorare.”

