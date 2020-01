Nuova Jolly Marine comunica il lancio ufficiale del nuovo Prince 50, ammiraglia della gamma nonché il più grande battello pneumatico mai costruito dal Cantiere. Il primo esemplare del Prince 50, in corso di allestimento, è motorizzato con quattro fuoribordo Yamaha «V8» 425 XTO Offshore – abbinati al sistema di manovra con joystick Helm Master – installati su un bracket in alluminio. In momento successivo il Prince 50 di Nuova Jolly Marine sarà offerto anche con i Mercury Verado da 350 o 400 hp e con unità entrobordo benzina o diesel abbinate a trasmissioni di superficie. Le linee di coperta del Prince 50 sono state tracciate dal giovane designer Luca Macchi. Trattandosi di un mezzo che misura fuori tutto 15,05 x 4,54 metri f.t., spazi e contenuti tecnici sono di livello superiore. Sottocoperta, per esempio, troviamo un’abitabilità che ha ben pochi confronti nel panorama gommonautico nazionale. In cabina, infatti, scopriamo un grande disimpegno e una cucina completa di lavello, frigo da 40 litri e forno a microonde. Al lato opposto, invece, è stato assegnato il locale toilette completo di wc marino, doccia, mobili e lavandino. Naturalmente su un mezzo di queste dimensioni e prezzo la zona «regina» è rappresentata dalla cabina armatoriale con un grande letto, finestre a vista sul mare ricavate in carena, stipi e svuotatasche tutt’intorno. Verso poppa troviamo un letto matrimoniale per gli ospiti con armadi e cassetti. Una delle peculiarità del progetto è rappresentata dall’ampia finestratura ricavata nel soffitto che contribuisce e rendere più ariosa la cabina; nel controsoffitto una lunga serie di luci a led contribuisce ad esaltare l’ambiente. Un’altra singolarità è l’apertura verso prua che consente di accedere sottocoperta senza dover tornare in consolle. Nel pozzetto, partendo da poppa, il Prince 50 sfoggia due ampi camminamenti che avvolgono il prendisole, una dinette con tavolo in teak massello e acciaio, un mobile cucina con lavello, piano di lavoro/tagliere, due fuochi a induzione, frigo a cassetto da 100 litri e ice maker. La postazione di guida è strutturata con tre poltroncine ergonomiche, indipendenti e un cockpit adeguato al «rango» del battello protetto da un parabrezza in vetro temperato a doppio strato anziché il solito plexiglass. Nel cruscotto è, infatti, possibile installare un display di grandissime dimensioni o due schermi affiancati da almeno 12 pollici. A prua il progettista ha previsto una dinette con tavolo elettro-attuato regolabile in altezza e a scomparsa totale nel calpestìo. A proposito di quest’ultimo vale la pena ricordare che è interamente rivestito con pregiato teak massello, mentre le bitte sono tutte retraibili e i mancorrenti in acciaio inox hanno una particolare forma ovale, per essere afferrati più agevolmente. La dotazione di accessori si annuncia particolarmente completa; di serie troviamo – tra gli altri – due verricelli per il tonneggio a poppa, con comando a pedale, l’aria condizionata in cabina e il generatore di corrente.

A rendere ancora più esclusivo il battello ci pensano poi le cuscinerie della serie «Tropical», realizzate con materiali speciali in grado di non scaldarsi troppo sotto l’esposizione ai raggi ultravioletti anche nelle tonalità più scure. Molto ampie saranno le possibilità di personalizzazione: Nuova Jolly Marine, da sempre attenta a soddisfare le esigenze della clientela, propone infatti una ricca «tavolozza» di colori per la carena, la coperta, i tubolari e le cuscinerie. Tra gli optional con cui è possibile personalizzare il Prince 50 citiamo il T-Top in acciaio inox verniciato con tettuccio in vetroresina, il tendalino parasole con pali in carbonio e l’elica di prua. La carena, frutto di un progetto completamente nuovo, è stata sviluppata dall’Ufficio Tecnico del Cantiere. I tubolari sono in hypalon-neoprene Pennel & Flipo Orca da 1.670 dtex suddivisi in ben otto compartimenti. Il Prince 50 è proposto con un prezzo «base» che parte da 710.000 euro (Iva esclusa) – abbinato a una tripla motorizzazione Mercury Verado 350.

