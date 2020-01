Il conto alla rovescia sta per terminare: inizia stasera la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Su Canale 5 oggi sarà Alfonso Signorini a condurre il GF Vip 2020, affiancato da Pupo e Wanda Nara come opinionisti.

La showgirl argentina, dopo aver partecipato ieri alla conferenza stampa di presentazione, si sta preparando nella sua camera d’albergo di Roma per la puntata di questa sera. Bagno idromassaggio caldo e doccia… bollente per la moglie di Icardi. “Preparandomi per la prima puntata di @grandefratellotv 🧖‍♀️ 🚿 Questa sera #GFVIP vi aspetta in prima serata su canale 5 !!! E io non vedo l’ora 😊”, ha scritto Wanda sui social a corredo di una foto che la ritrae nuda sotto la doccia.

Sicuramente la showgirl sa come attirare telespettatori per questa sera…

