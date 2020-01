Per la stagione FW20/21 il gruppo Aesse, produttore e distributore del marchio Canadiens®, ha concepito e sviluppato una collezione originale e dalla forte visione avanguardistica, che porta il nome di “The Original”.

Il brand storico d’abbigliamento sportivo, che trae ispirazione dai paesaggi montani e dall’estetica incontaminata della natura circostante, si pone l’obiettivo di produrre da sempre capi dalla forte essenza sporty chic dove si evince una grande cura nei dettagli e un utilizzo ricercato di materiali d’alta gamma.

La perfetta combinazione di binomi differenti quali tradizione ed innovazione, eleganza e comfort si traduce in piumini funzionali e autentici caratterizzati da un design essenzialista giocato alle linee pulite e all’utilizzo minuzioso di dettagli tecnici. Un aspetto molto importante della nuova collezione FW20/21 riguarda la scelta delle imbottiture: il brand infatti ha deciso di supportare la sostenibilità abbracciando l’iniziativa PURE di Minardi Piume® e il progetto Thinsulate®, un sistema di isolamento termico riciclato al 78%, progettato per riutilizzare plastica riciclata.

Il progetto “PURE” – recycled down utilizza piume, recuperate nei paesi Europei, che vengono ricondizionate, lavate, sterilizzate e selezionate, con l’obiettivo primario di un processo etico e rispettoso della natura gestito interamente in Italia mantenendo tutti i vantaggi della migliore imbottitura naturale: isolamento termico, traspirabilità alto fill power e leggerezza unica. La collezione the Original firmata Canadiens, unisce interessanti combinazioni materiche, elementi di ispirazione militare e Workwear incarnando animo sportivo ed estetica contemporanea su parka, bomber e field jackets.

Nel segno distintivo di una moda elegante e confortevole, il marchio celebra il ritorno della materia naturale come la lana grazie all’utilizzo del tessuto italiano Wool Blend per capi dal sapore sartoriale ma dal fit evoluto: field e peacoat. Lo spirito Canadiens – the Original è incarnato inoltre dal mondo #Zero.Tech® (Contemporary Functional Protection), caratterizzato da capispalla in Hydra-nek® (tessuto top di gamma) che garantisce elevate performances, pulizia del design, essenzialità nei tagli ed infine sintetizzazione dei dettagli che contraddistingue anche il mondo Icons 2.0. Le novità più interessanti riguardano le forme e le shapes dei capispalla femminili: nuovi volumi oversize e tagli asimmetrici rappresentano le visioni innovative del brand per tutte le donne che puntano all’estetica e che allo stesso tempo vogliono essere comode e pratiche.

La nuova energia del brand si respira anche attraverso la palette cromatica che anima la collezione uomo e donna. La proposta maschile si compone di colori naturali della terra, quali il verde e marrone e cromie più urbane, quali il grigio, il blu scuro e l’intramontabile nero. Le nuances della collezione femminile rievocano alla mente i colori dei tramonti di un paesaggio montano, dove il color ghiaccio, che ricorda le vette innevate delle alte montagne si ontrappone a colori più caldi e morbidi quali l’obergine, il color burgundy e il verde dei pini che capeggiano

sulle vallate.

