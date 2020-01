Tecnologia e Design sono le due parole chiave che sin dalla prima collezione hanno caratterizzato le Arkistar e sono l’anima portante del progetto. Ora il Brand aggiunge il Fashion tra gli elementi essenziali, proponendo modelli di calzature glamour, contemporanee, e un’affinata ricercatezza di materiali per andare incontro alle ultime tendenze del mondo delle sneakers che oggi non rappresentano più un’esigenza di sola comodità, ma un vero e proprio status symbol da indossare in qualsiasi contesto.

Arkistar rappresenta l’evoluzione dello Shoe Design, l’innovativo progetto Made in Italy che unisce grande concretezza, studio ed energia creativa. Arkistar non tradisce le proprie origini, anzi le rafforza implementando e arricchendo i modelli con elementi in più. Da qui nasce lo sviluppo di tutta la nuova collezione Fall/Winter 2020-21. Le nuove proposte sottolineano l’impegno del marchio nella ricerca e abbinamento dei materiali, cura nei dettagli e attenzione al concetto genderless del progetto.

Le proposte Running si rinnovano, grazie a nuovi materiali come le termo-applicazioni laminate, la lycra termoformata e una lavorazione ad alta tecnologia. Il nuovo modello Cut evidenzia una lavorazione a taglio vivo della gommapiuma che garantisce una morbidezza assoluta nell’indosso. Calzature curate nei minimi dettagli che combinano molteplici materiali, tra cui lycra, camoscio, velluto e pelle.

Molteplici i nuovi colori che ruotano nella collezione, dall’oro e argento, al total black, dai blu fino a colori più accessi come fucsia e petrolio. Una collezione che strizza l’occhio al lato fashion del progetto Arkistar pur mantenendo il lato tecnologico che lo contraddistingue.

Le calzature hanno la suola in Eva – materiale extralight – il cui inserto, realizzato con uno speciale polimero, dona elasticità e rilascia energia durante la camminata. Il marchio Arkistar rappresenta una nuova sfida: raccontare la nuova evoluzione dello shoe design, dove unicità, fluidità e innovazione si fondono le une con le altre per superare il concetto di genere e unire il benefit del movimento alla bellezza del fashion.

Arkistar è l’espressione di un nuovo mood, in cui fashion e design si mescolano per andare oltre i vincoli imposti dagli stereotipi di genere. Le sue calzature sono “Semplicemente Uniche”, come del resto è unico qualsiasi cliente che vuole sposare la filosofia di Arkistar.

Lo stilista che ha ideato e realizzato la collezione è Alberto del Biondi, tra le più prestigiose firme del design italiano; la regia commerciale è affidata a Marco Doro, titolare della società Doro Group, tra le più qualificate organizzazioni di vendita nella fascia premium. Arkistar gode già una distribuzione capillare a livello nazionale, ma è presente anche Worldwide, in particolare in Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera, Austria, Russia e Giappone.

