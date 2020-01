Green Motion ha scelto il CES di Las Vegas, culla globale dell’innovazione tecnologica, per svelare al mondo Residenza, la prima stazione di ricarica frutto della collaborazione con Pininfarina. Il progetto nasce dalla volontà di rivoluzionare il mercato sfidando l’attuale esperienza di ricarica mediante nuove funzionalità e ridefinendo gli standard estetici all’interno del segmento residenziale.

Residenza è concepito per attrarre l’interesse internazionale della fascia alta del mercato, un oggetto caratterizzato dal design innovativo di Pininfarina e dalle competenze ingegneristiche di Green Motion. Grazie al controllo vocale integrato e al sistema di gestione automatica dei cavi, Residenza offre un’esperienza gratificante, capace di semplificare la vita e garantire un’interazione senza soluzione di continuità.

Sostenibilità è il valore principale condiviso da Green Motion e Pininfarina. Un elemento che riflette la storia delle due società: Green Motion, pioniere in campo di tecnologie innovative per le infrastrutture di ricarica, e Pininfarina, le cui competenze spaziano dal design all’esperienza utente, ai servizi di ingegneria, e che vanta una lunga tradizione nello sviluppo di auto elettriche. Un valore, quello della sostenibilità, intrinseco alle stazioni di ricarica, qui ulteriormente enfatizzato dalla decisione di selezionare componenti organici e riciclati per la realizzazione di Residenza.

Pininfarina ha sviluppato con Green Motion una vera e propria partnership, accompagnandola attraverso tutte le fasi del progetto: dalla definizione dell’esperienza utente e del design, fino alla realizzazione di un modello fisico ed al lancio del prodotto sul mercato. Residenza rappresenta la nascita di una nuova collaborazione, che guarda al futuro con l’obiettivo di ottenere un forte impatto sociale per le generazioni future.

Valuta questo articolo