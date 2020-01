Divertente, elettrizzante e veloce: questo è stato lo spirito di Opel nel 2019 e il marchio è pronto per affrontare al meglio il prossimo anno! Dal lancio della nuova Opel Corsa-e al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte alle prime immagini della nuova Insignia, quest’anno sono state davvero tante le novità proposte da Opel. Sono tutte

raccolte in un veloce video che rispecchia il ritmo del 2019. Rendendo omaggio ai suoi modelli iconici, il brand celebra la propria tradizione di ben 120 di produzione automobilistica perseguendo allo stesso tempo la vision del futuro. All’inizio del video, a classici modelli Opel come GT, Manta, Corsa A, Kadett o Kapitän si affiancano i modelli di oggi per festeggiare questo storico traguardo. Sotto i riflettori non ci sono solo le vetture classiche, ma anche le moderne icone Opel: il 2019 ha infatti portato la nuova Astra nelle versioni 5 porte e Sports Tourer, la sesta generazione di Corsa con tre motorizzazioni: elettrica, benzina e diesel, la grande Zafira Life e la nuova Insignia che è appena stata svelata proprio all’inizio di dicembre. La nuova generazione di Opel Corsa esalta la gioia della guida e dimostra che pur essendo appassionante parlare delle sue caratteristiche, guidarla è ancora più divertente. Strizzando l’occhio al modello da cui tutto è partito, la Corsa A, Opel traccia il DNA del piacere di guida fino alla prima generazione, inserendo nel giusto contesto il modello attuale. A proposito, la giuria internazionale di AUTOBEST ha votato Opel Corsa e Corsa-e “Best Buy Car of Europe 2020.”

#OpelGoesElectric e ovviamente lo fa anche la nuova Corsa-e! La compatta Opel di

enorme successo renderà la mobilità elettrica più pratica e comoda e anche più

accessibile. Opel Grandland X rafforza l’elettrificazione del marchio ed è la prima vettura

elettrica ibrida plug-in di Opel (PHEV), anche con trazione integrale. Questo vasto

programma di elettrificazione significa che già nel 2021 Opel offrirà in totale otto veicoli

elettrici in segmenti di volume e che procederà all’elettrificazione dell’intera gamma entro il

2024. Corsa-e Rally, attualmente in fase di sviluppo per la ADAC Opel e-Rally Cup

2020/21, è la prima auto rally elettrica a batteria. Mentre i futuri piloti della nuova Opel Corsa-e Rally non vedono l’ora di mettersi al volante della vettura, guidatore e passeggeri di nuova Zafira Life possono trovare il posto migliore tra i nove offerti da questo modello. La comunicazione mostra come diversi personaggi non riescano più ad abbandonare il “posto migliore” a cui si sono abituati su Zafira Life, anche quando non stanno viaggiando.

Opel ha avviato l’offensiva di modelli nel settore dei veicoli commerciali oltre che nella gamma delle proprie auto. La crescita del comparto LCV è uno degli obiettivi del piano

PACE! di Opel e proprio quest’anno sono state lanciate le nuove versioni di Combo, Vivaro

e Movano, che hanno reso la gamma veicoli commerciali Opel la più giovane sul mercato.

Anche il prossimo anno si preannuncia vivace e interessante come il 2019. Nel 2020 arriverà infatti il nuovo Opel Vivaro-e, il primo veicolo commerciale leggero elettrico del

marchio del fulmine. E nel video si intravede anche la prossima grande novità di Opel: la

nuova Insignia che sarà presentata al pubblico all’inizio di gennaio al Salone dell’Automobile di Bruxelles e che si preannuncia ancora più grintosa, dinamica, sicura e

con la migliore tecnologia di illuminazione del segmento. Altre informazioni e novità relative al marchio e anticipazioni sul mondo automotive si trovano nella Twitter Opel Newsroom, su YouTube e sul canale LinkedIn di Michael Lohscheller, CEO di Opel.