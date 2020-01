1.6 Milioni di CAPTUR nel mondo dal 2013. Nel 2018 best seller nel suo segmento B SUV in Europa. B SUV più venduto in Italia. Dal 2015 ogni anno leader nel segmento in Italia. 2022: 12 veicoli elettrificati, 100% veicoli connessi, 15 veicoli con guida autonoma.

Nuovo CAPTUR 2° modello dopo CLIO del piano strategico Drive the Future 2017/2022.

1° modello con motorizzazione ibrida E-TECH PLUG IN.

Esterni: Nuovo Design, più atletico, linea di cintura rialzata. Frontale più incisivo 19 mm più largo, con linee scolpite, nervature sul cofano. Posteriore con più carattere, personalità più spiccata con spalle più larghe, il tetto più spiovente e nuovi gruppi ottici a LED con firma C-SHAPE. Fianchi scolpiti con eleganza e nuove proporzioni più dinamiche.

Più lungo di 11 cm (4,23 m), passo allungato di 3 cm (2,64 m), cerchi fino a 18”. Personalizzazione infinita con 90 combinazioni possibili

Interni: un abitacolo al top della qualità percepita, display digitali ai vertici della categoria orientati verso il conducente, una nuova “Flying Consolle” abbinata al cambio EDC con leva del cambio “E-Shifter, nuove sellerie con una seduta allungata di 15 millimetri dalla forma più avvolgente.

Nuovo CAPTUR è autonomo, connesso ed ibrido.

AUTONOMO

Highway and Traffic Jam Companion (autonomia di livello 2 su TCe 130 EDC FAP e 155 EDC FAP): Cruise control adattivo + mantenimento corsia + con frenata e ripartenza. Frenata di emergenza attiva di serie per pedoni e ciclisti. Camera a 360° (4 punti con visione dall’alto) e EASY PARK ASSIST. Novità assoluta per Renault: Monitoraggio posteriore attivo dei veicoli in arrivo.

CONNESSO

EASY LINK: nuovo sistema multimediale connesso compatibile con Android AutoTM e Apple CarPlayTM con touchcreen fino a 9,3’’, ai vertici della categoria. Piattaforma connessa 4G con aggiornamenti automatici OTA (Over The Air) e chiamata automatica di emergenza. Navigatore con informazioni fornite da TOM TOM e ricerca di indirizzi GOOGLE. Smart cockpit: con Driver Display digitali da 7 a 10,2 pollici; MULTI-SENSE con 3 modalità e 8 colori di personalizzazione.

IBRIDO

E-TECH PLUG-IN HYBRID (Febbraio 2020) con nuovo motore benzina 1.6 Alleanza + 2 motori elettrici + batteria da 9,8 KWh; trasmissione MULTIMODE. In grado di viaggiare in modalità elettrica per 50 Km e fino a 135 km/h in utilizzo misto e per circa 65 km in utilizzo urbano. Expertise ZE e Renault F1 team e 150 brevetti depositati.

L’offerta motori di Nuovo CAPTUR soddisfa ogni esigenza: 3 benzina (da 100 a 155 cv), 2 Blue dCi (da 95 e 115cv), trasmissioni manuali o con cambio automatico a doppia frizione EDC, e il nuovo Turbo GPL da 100 cv, al suo debutto su CAPTUR. Nuovo Captur raggiunge l’obiettivo delle 5 stelle nei test di sicurezza Euro Ncap, offrendo ad occupanti e pedoni una sicurezza attiva e passiva al miglior livello.

Modularità, ergonomia e comfort: più lungo di 11 cm ma sempre compatto e cittadino, + 15 mm di spazio nella parte anteriore dell’abitacolo, + 40 mm per i passeggeri posteriori, + 81 litri nel portabagagli per un totale di 536 litri, 27 litri di vani portaoggetti, sedili posteriori scorrevoli per 16 cm, pianale rimovibile e lunghezza di carico di 1,57m. Nuovo freno di stazionamento elettrico con funzione auto-hold e tetto apribile.

