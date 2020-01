Sta arrivando la prossima Opel elettrica. Dopo la Opel Corsa-e elettrica a batteria e Grandland X ibrido plug-in a trazione integrale (PHEV), questo elegante SUV è ora in vendita anche come PHEV con trazione anteriore. Grandland X è quindi la prima Opel disponibile in due versioni ibride: Grandland X Hybrid4 a trazione integrale (consumi ponderati nel ciclo misto: 1,4-1,3 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 32-29 g/km nel ciclo WLTP1 ; 1,6-1,5 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 36-34 g/km nel ciclo NEDC2 ) e con trazione anteriore. I prezzi di listino della versione a trazione anteriore partono da 42.550 euro (prezzo chiavi in mano in Italia IPT esclusa).

Con un motore benzina turbo da 1.6 litri e un motore elettrico che fornisce la trazione alle ruote anteriori, Grandland X Hybrid genera una potenza totale pari a 165 kW (224 CV) e fino a 360 Nm di coppia (consumi ponderati nel ciclo misto: 1,5-1,4 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 34-31g/km nel ciclo WLTP1 ; 1,7-1,5 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 37-35 g/km nel ciclo NEDC2 ). Con la trazione elettrica, questa vettura ibrida può arrivare a percorrere 57 km nel ciclo WLTP (60-65 km nel ciclo NEDC2 , valori preliminari). Tanta sicurezza è di serie, grazie a sistemi di assistenza alla guida come l’allerta incidente con rilevamento pedoni e frenata di emergenza, il sistema per il mantenimento della corsia e il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno. Con il sistema di infotainment Navi 5.0 IntelliLink e il grande schermo touch a colori, guidatore e passeggeri viaggiano sempre connessi in maniera ottimale. Per migliorare ulteriormente l’efficienza, Opel Grandland X Hybrid Plug-In è dotato di un sofisticato sistema frenante rigenerativo che recupera l’energia prodotta in fase di frenata o di decelerazione. Prezzo interessante + maggiori incentivi = l’ibrido diventa accessibile a meno di 40.000 euro In Italia, Opel Grandland X Hybrid Plug-In, caratterizzato da una ricca dotazione di serie, è disponibile al prezzo di listino di 42.550 euro (chiavi in mano). Opel Grandland X Hybrid, grazie alle emissioni di CO2 di 36-37 g/km accede all’incentivo statale “Ecobonus” di 1.500 o 2.500 euro riservato alle vetture con emissioni comprese tra 20 e 70 g/km. Al valore più alto di 2.500 euro hanno diritto i clienti che rottamano una vettura con classe di emissioni compresa tra Euro 0 ed Euro 4. Agli incentivi statali si aggiunge la campagna di lancio Opel che prevede una riduzione del prezzo tra 4.000 a 6.000 euro, con il valore maggiore applicato in caso di rottamazione. La somma degli incentivi Opel a quelli statali porta ad una riduzione massima di prezzo di 8.500 euro, corrispondente ad un prezzo di ingresso per Opel Grandland X Hybrid Plug-In di 34.050 euro. In Italia Opel Grandland X Hybrid Plug-In ha anche il vantaggio di essere soggetto all’esenzione o al pagamento al 50% della tassa di possesso (bollo), a seconda della regione.

Ibrido hi-tech: motore elettrico e motore turbo benzina a iniezione diretta

Il sistema di propulsione di Grandland X Hybrid è composto da un motore turbo benzina 1.6 litri quattro cilindri a iniezione diretta da 133 kW (180 CV), un motore elettrico da 81 kW (110 CV) e una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh. Il motore elettrico è abbinato alla trasmissione automatica elettrica a otto velocità. Alle velocità medio-alte entrerà in funzione prevalentemente il motore a combustione interna, mentre alle velocità inferiori entra in gioco la parte elettrica del sistema di propulsione. Secondo alcuni studi, in Italia la maggior parte degli spostamenti quotidiani riguarda distanze inferiori ai 50 km, pertanto per questi clienti Opel Grandland X Hybrid PlugIn potrebbe viaggiare sempre a emissioni zero. Opel Grandland X Hybrid offre tre modalità di guida – “Elettrica”, “Ibrida” e “Sport” – e permette di adattare le caratteristiche della vettura ai propri desideri o alle condizioni di guida specifiche. Per esempio, scegliendo la modalità “Ibrida” la vettura seleziona automaticamente la modalità di propulsione più efficiente, con la possibilità di passare alla modalità “Elettrica” per guidare a zero emissioni nei centri urbani. “Sport” unisce la potenza del motore termico e di quello elettrico per prestazioni particolarmente dinamiche. Opel Grandland X Hybrid Plug-In può accelerare da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 225 km/h. La presa per caricare la batteria attraverso il caricatore di bordo da 3,7 kW (la versione da 7,4 kW è in opzione) è comodamente posizionata sul lato opposto allo sportello del carburante, mentre la batteria è installata sotto i sedili posteriori per ottimizzare lo spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio. L’elettricità è meno costosa della benzina, per cui i clienti possono risparmiare denaro ricaricando regolarmente la batteria invece di rifornire di benzina il serbatoio. In base ai prezzi locali e alle distanze percorse, il costo totale dell’energia può ridursi significativamente. Il tempo di ricarica dipende dal tipo di caricatore utilizzato. Utilizzando il cavo modo 3 con il caricatore di bordo da 7,4 kW, la batteria di Grandland X Hybrid si può ricaricare completamente in meno di due ore.

Per rendere ancora più comodo il processo di ricarica, Opel Grandland X Hybrid Plug-In potrà utilizzare le soluzioni studiate specificamente per i veicoli elettrici da Free2Move Services, il brand di mobilità di Groupe PSA. L’offerta comprenderà la tessera di ricarica e il trip planner, che mostra la posizione delle stazioni di ricarica lungo il percorso. Anche l’app “myOpel” permette di programmare i tempi di ricarica e le regolazioni del climatizzatore come se fosse un telecomando. Tra i servizi offerti da “OpelConnect” vi sono la Navigazione Live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei dati del veicolo mediante app, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la e-Call. Si può chiedere aiuto in pochi secondi premendo il tasto rosso. Se entrano in funzione i tensionatori delle cinture di sicurezza o gli airbag, la chiamata di emergenza viene attivata automaticamente. Con il nuovo Grandland X Hybrid Plug-In prosegue la strategia di elettrificazione di Opel. Il primo veicolo commerciale leggero elettrico del marchio, Vivaro-e, arriverà nel corso dell’anno e sarà seguito nel 2021 dalle versioni elettriche di Combo Life, Combo Cargo e Zafira Life. Tutti i modelli Opel avranno una versione elettrica entro il 2024.

