L’inverno è alle porte e la prossima primavera è già attesa. MINI sa come prepararsi per la bella stagione offrendo un’esclusiva opportunità di guida, a cielo aperto. Con il suo design unico e un equipaggiamento ricco, la Nuova MINI Cabrio Sidewalk garantisce un look giocoso ed estroverso anche nel traffico. La colorazione metallizzata i materiali innovativi abbinati al nuovo modello donano nuovi spunti di personalizzazione e gioia di vivere. La Nuova MINI Cabrio Sidewalk sarà disponibile in tutto il mondo a partire da marzo 2020. Ci sono tre versioni di motore per il modello di edizione della piccola auto premium cabrio. Varianti di verniciatura esterna, design soft top, design dei cerchi in lega e allestimenti interni sviluppati appositamente per l’edizione, nonché numerosi accenti di design, conferiscono alla Nuova MINI Cabrio Sidewalk il suo inconfondibile carisma. Il design espressivo degli esterni e l’atmosfera elegante all’interno rendono l’esperienza MINI all’aria aperta particolarmente emozionante e caratteristica. Con la MINI Cabrio Sidewalk, la tradizionale casa automobilistica premium britannica ha ancora una volta creato una combinazione accattivante tra il tipico gokart feeling di MINI e lo stile esclusivo per offrire un’esperienza di guida unica. Un modello con lo stesso nome della prima generazione MINI cabrio ha già sottolineato il divertimento di guida all’aria aperta. Il predecessore diretto dell’attuale quattro posti cabrio, la MINI Cabrio Highgate, si colloca anche tra i successi del modello di punta del marchio premium britannico. Vernici esclusive, design unico e fluido, cerchi in lega leggera specifici. Anche nell’attuale generazione, la MINI Cabrio è un modello unico nel segmento premium delle auto di piccole dimensioni. Oltre alla sua eccezionale posizione nel mercato automobilistico, la Nuova MINI Cabrio Sidewalk offre un ulteriore tocco di esclusività. Grazie alla vernice metallizzata Deep Laguna, presentata per la prima volta, questa edizione è immediatamente riconoscibile.

Il tono blu accentua in modo particolarmente intenso le potenti superfici del veicolo. Il carattere sportivo della quattro posti è ulteriormente enfatizzato dalle bonnet stripes specifiche del modello con bordi a contrasto. Su richiesta, per la Nuova MINI Cabrio Sidewalk sono disponibili anche le vernici Midnight Black metallizzato, White Silver metallizzato, Enigmatic Black metallizzato, Moonwalk Grey metallizzato e Thunder Grey metallizzato. Le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono sempre verniciate in tinta con la carrozzeria. Il MINI Yours Softtop offre protezione contro le precipitazioni o quando il sole è troppo forte. La versione della capote completamente automatica in tessuto, appositamente progettata per questa edizione, può essere aperta o chiusa elettricamente silenziosamente in 18 secondi e presenta una grafica a freccia intrecciata artisticamente nella finitura di alta qualità tipica di MINI Yours. Anche i cerchi in lega bicolore Scissor Spoke da 17 pollici della Nuova MINI Cabrio Sidewalk sono una caratteristica di design specifica del modello. Un ulteriore contributo all’aspetto inconfondibile del modello è dato dalle cornici degli indicatori di direzione laterali, note come side scuttles, che portano la denominazione del modello “Sidewalk”. Caratteristiche interne: rivestimento esclusivo in pelle MINI Yours, superfici interne uniche. Questa edizione presenta battitacco in alluminio spazzolato con la scritta “Sidewalk”. All’interno, i passeggeri siedono su sedili nell’esclusiva variante in pelle MINI Yours Lounge Sidewalk. Le superfici in pelle color antracite sono combinate con cuciture a contrasto in Dark Petrol e Energetic Yellow. Inoltre, i profili dei sedili in Dark Petrol e il logo “Sidewalk” aggiungono tocchi di stile individuale. I tappetini in velluto coordinati, sono bordati di color Dark Petrol scuro con cuciture in Energetic Yellow. Anche le superfici interne della Nuova MINI Cabrio Sidewalk hanno un design specifico per il modello. La modanatura retroilluminata sul lato passeggero in Piano Black è combinata con accenti in color Dark Petrol e argento. Anche il rivestimento ellittico della porta è in Dark Petrol. Il volante sportivo in pelle con il logo “Sidewalk” nella parte inferiore e le cuciture a contrasto è un ulteriore punto differenziante negli interni di questa edizione. In combinazione con il pacchetto Sidewalk Plus, il modello in edizione comprende anche fari a LED, fendinebbia a LED, pacchetto luci interne, MINI Driving Modes, climatizzatore automatico, sedile passeggero anteriore regolabile in altezza e pacchetto porta oggetti.

Divertimento alla guida su misura: tre motori tra cui scegliere. La gamma di motori della Nuova MINI Cabrio Sidewalk è composta da tre motori a benzina con tecnologia MINI TwinPower Turbo. La Nuova MINI One Cabrio Sidewalk (consumo di carburante combinato: 5.8 -5,5 l / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 131-125 g / km) genera una potenza di 75 kW / 102 CV dal motore a 3 cilindri da 1,5 litri. La Nuova MINI Cooper Cabrio Sidewalk (consumo di carburante combinato: 5,6 – 5,2 l / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 128 – 118 g / km), anch’essa alimentata da un motore a 3 cilindri da 1,5 litri, ha una potenza di100 kW / 136 CV. Il motore a 4 cilindri da 141 kW / 192 CV della Nuova MINI Cooper S Cabrio Sidewalk offre l’esperienza più sportiva all’aria aperta (consumo di carburante combinato: 6,7 – 5,5 l / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 152 – 125 g / km). Tutti i motori sono combinati con un cambio manuale a 6 marce di serie. Un cambio Steptronic a 7 marce con doppia frizione è disponibile come optional per la Nuova MINI Cooper Cabrio Sidewalk e la Nuova MINI Cooper S Cabrio Sidewalk. In alternativa, la Nuova MINI Cooper S Cabrio Sidewalk può anche essere equipaggiata con un cambio Steptronic sportivo a 7 marce con doppia frizione, che offre cambi di marcia ancora più rapidi e può essere azionato anche con i paddle al volante. Come ulteriore aggiunta alla dotazione standard, è disponibile una vasta gamma di optional per tutte le varianti di motore del modello per offrire comfort extra, divertimento di guida e piacere spontaneo all’aria aperta.

