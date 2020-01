Nissan ha presentato la versione aggiornata del Navara l’OFF-ROADER AT32, il più estremo della gamma. Forte del successo dell’edizione limitata presentata nel 2018, e migliorato nelle capacità GoAnywhere*, il nuovo Navara OFF-ROADER AT32 è stato progettato per essere più efficiente e comodo da guidare, senza rinunciare a prestazioni off-road che sono ai vertici della categoria.

Frutto della collaborazione continua tra Nissan e Arctic Trucks, rinomata azienda islandese specializzata nella produzione di veicoli off-road, il nuovo Navara OFF-ROADER AT32 vanta una nuova e più efficace protezione del sottoscocca. Questa, realizzata in leggero alluminio e sagomata in modo da garantire una copertura più accurata dei componenti, contribuisce a fare di Navara OFF-ROADER AT32 un mezzo pronto ad affrontare i percorsi più impervi e le avventure più impegnative.

Il veicolo monta nuovi pneumatici Nokian da 31,6’, che contribuiscono a migliorare i consumi e a ridurre le emissioni. Inoltre permettono un maggior controllo del veicolo su strada, senza penalizzarne il comportamento in off-road. Gli speciali cerchi in lega neri satinati sono dotati di doppia valvola per consentire una regolazione rapida e precisa della pressione nel passaggio tra diversi tipi di terreno.

Tra le altre caratteristiche chiave mutuate dal precedente Navara OFF-ROADER AT32 figurano i passaruota all-terrain con estensioni personalizzata e le sospensioni Bilstein ad alte prestazioni. Il modello vanta inoltre finiture estetiche di pregio su passaruota anteriori, sulle estensioni dei passaruota, sulle pedane laterali, al centro delle ruote, su portellone e parafanghi, che gli conferiscono un carattere ancora più distintivo.

E per chi desidera allontanarsi dai percorsi battuti sono disponibili, in opzione, il differenziale anteriore con blocco elettronico, che aumenta la trazione in condizioni estreme, e uno snorkel per l’aspirazione di aria, che porta la capacità di guado del veicolo a ben 800 mm.

Alle qualità da fuori strada, Navara OFF-ROADER AT32 unisce le avanzate tecnologie di bordo del modello N-Guard su cui si basa, tra cui Hill Start Assist, Hill Descent Control, frenata di emergenza intelligente e Intelligent Around View Monitor. “Nissan Navara OFF-ROADER AT32 ha avuto un ottimo successo di vendita ed è un veicolo molto apprezzato da chi cerca l’avventura senza rinunciare a eleganza e resistenza,” spiega Manuel BURDIEL, General Manager Europe, LCV Sales & Business Development.

“Nella nuova versione, l’OFF-ROADER AT32 resta il modello Navara più estremo, ma diventa più efficiente e conforme ai requisiti WLTP, con un perfetto equilibrio tra tecnologia in-car, comfort e straordinarie prestazioni off-road.” Nissan Navara OFF-ROADER AT32 sarà in vendita in Europa da febbraio 2020.

