Nissan LEAF, il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo con oltre 440.000 unità commercializzate dal lancio nel 2010, è ora disponibile presso le concessionarie italiane nella versione LEAF e+ con nuova batteria da 62kWh e nuove tecnologie di connettività.

Maggiore potenza e autonomia

Attraverso un design e una progettazione rinnovati, la nuova batteria contiene 288 celle rispetto alle 192 della versione da 40 kWh con una capacità di stoccaggio dell’energia superiore. La nuova batteria di LEAF e+ (con garanzia Nissan di 8 anni/160.000 km) offre una maggiore potenza con 160 kW (217 CV) e una percorrenza con un’autonomia nel ciclo combinato WLTP fino a 385 km con una singola carica (+43% ovvero 115 km di autonomia in più rispetto alla versione 40kWh), garantendo un’accelerazione da 0-100 km/h in 6,9 secondi.

Maggiori infrastrutture

Nissan LEAF e+ consente di effettuare il tragitto casa-lavoro di oltre 75 km al giorno per un’intera settimana lavorativa o fino a 385 km con singola carica.

Oppure grazie al programma di sviluppo rete elettrica che Nissan sta implementando, è ora possibile aggiungere una sola ricarica e arrivare a percorrere fino a oltre 770 km, utilizzando una delle 83 colonnine Fast Charge installate presso la rete delle concessionarie Nissan in tutta Italia.

NissanConnect Services: nuove tecnologie di connettività con le nuove versioni

La nuova versione LEAF e+ presenta anche nuove funzioni di connettività, per migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti. Si tratta di nuovi servizi da TomTom LIVE che offre informazioni sul traffico e sui percorsi alla navigazione door-to-door, al localizzatore di auto, al controllo delle luci e del clacson, all’accensione a distanza del climatizzatore e della ricarica, fino al supporto e assistenza Nissan. Il tutto a portata di smartphone sull’app NissanConnect Services.

Maggiore accessibilità

Grazie alle zero emissioni in marcia, l’intera gamma Nissan LEAF usufruisce della più elevata fascia dell’ecobonus ed è quindi accessibile a partire da 27.400€ o 159€ al mese per la versione con batteria da 40 kWh. La versione e+ con batteria da 62 kWh parte da un prezzo incentivato di 35.000€ o 199€ al mese.

Inoltre il veicolo 100% elettrico è più efficiente rispetto al veicolo tradizionale avendo meno parti meccaniche che si traduce quindi in minori costi di manutenzione e ridotti costi di gestione.

Valuta questo articolo