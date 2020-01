Il berretto 9FIFTY Stretch Snap di New Era, elasticizzato e con chiusura posteriore, si ispira ai 100 anni di storia del marchio, ma è allo stesso tempo arricchito di elementi di design contemporaneo che lo rendono un must della collezione Primavera 2020. Grazie alla forma versatile e alla possibilità di regolazione precisa, la capsule collection Stretch Snap 9FIFTY rielabora in modo ideale un classico del baseball moderno.

Il berretto con chiusura posteriore ispirato alla collezione Americana si caratterizza per il tessuto elasticizzato, che assicura regolazione di precisione e comoda vestibilità. La visiera curva si adatta a qualsiasi stile, per un capo da indossare in qualsiasi occasione.

Disponibile nei colori dei tre team di punta della MLB (LA Dodgers, Boston Red Sox e New York Yankees) lo Stretch Snap 9FIFTY conferisce modernità alla collezione Primavera 2020 grazie a due nuove straordinarie combinazioni di colori: base bianca con logo rosso cardinale e base nera abbinata a un audace giallo canarino.

Arricchiscono la collezione Stretch Snap 9FIFTY le colorazioni mélange tattile con logo bianco tono su tono e la più classica combinazione di colori dei Boston Red Sox, con base navy e colore rosso sotto la visiera.

