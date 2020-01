Il mese di febbraio è uno dei più attesi per tutti gli appassionati NBA. Come di consueto, la lega americana regala a tutti i fan un weekend di spettacolo con una location diversa di anno in anno, nella quale sono presenti i migliori giocatori della lega, le giovani promesse e vip pronti ad affrontarsi fra prove d’abilità e partite d’esibizione nel weekend dell’All-Star Game NBA.

Quest’anno, il weekend delle stelle farà tappa a Chicago dal 14 al 16 febbraio. Nell’attesa dell’evento, sono state svelate le maglie che i giocatori indosseranno: le maglie blu e rossa saranno destinate All-Star Game; quelle viola (Mondo) arancione (USA) all’Nba Rising Stars Challenge; verde e rosa per l’All-Star Celebrity; mentre marrone e gialla per l’NBA Cares Special Olympics Unified Basketball Game.

